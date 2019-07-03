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Metrobüs seferleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Metrobüs çalışma saatleri son durum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrobüs sefer sayısının artırılacağını açıklamasının ardından milyonlarca İstanbullu metrobüs çalışma saatleri ile ilgili son durumu araştırmaya başladı. Metrobüs çalışma saatleri ve seferleriyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

Metrobüs seferleri

İstanbul'un yoğun trafiğini biraz olsun rahatlatan vasıtaların başında metrobüsler geliyor. Milyonlarca İstanbullunun kullandığı ve kenti neredeyse bir uçtan diğer uca kat eden metrobüslerin çalışma saatleri vatandaşlarca merak ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun metrobüs sefer sayısını artımasının ardından, pek çok İstanbullu  metrobüs çalışma saatleri son durumu merak ediyor. İşte ayrıntılar...

METROBÜS SEFERLERİ İLK NE ZAMAN BAŞLADI?

İstanbul trafiğinde en hızlı ve en rahat toplu taşıma aracı olan metrobüs, kentte oldukça sık kullanılan ulaşım araçlarından biridir. Metrobüs sistemi, en başta seyahat süresini kısaltarak yolculara zamandan tasarruf sağlıyor.

İETT’nin İstanbul’un ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak, hızlı ve konforlu ulaşım sağlamak amacıyla işletmeye aldığı Metrobüs sistemi ilk olarak Topkapı-Avcılar hattında hizmete başladı.

Metrobüsün ikinci etabı olan Zincirlikuyu ayağı 8 Eylül 2008 Pazartesi günü hizmete alındı. Metrobüs hattının üçüncü etabı olan Söğütlüçeşme hattı 3 Mart 2009 tarihinde açılarak İstanbul’un iki yakası birbirine bağlandı.

Avcılar-Beylikdüzü güzergahı da resmi olarak 19 Temmuz 2012 tarihinde açıldı. Toplam uzunluğu 52 kilometreyi bulan 45 istasyonlu Beylikdüzü-Söğütlüçeşme hattında günlük ortalama 700 bin yolcu taşınıyor. 

METROBÜS ÇALIŞMA SAATLERİ VE SEFER ARALIKLARI

Metrobüsler 24 saat boyunca çalışmaktadır. Gece 01.00 – 05.30 saatleri arasında yarım saat veya 1 saat aralıklarla, sabah saatlerinde ise 1 ya da 2 dakika arayla sık olarak çalışmaktadır. 

 

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