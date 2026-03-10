MetropolCard, 4 Mart itibarıyla talep toplama sürecini tamamladı ve 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yaptı. Ana Pazar'da, 'MCARD' Bist kodu ile işlem görmeye hazırlanan şirket, kişi başına 720 TL değerinde 9 lot verdi. Peki, MetropolCard ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?