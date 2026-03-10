Canlı
        MetropolCard halka arz sonuçları açıklandı! MetropolCard (MCARD) ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak, ilk Bist işlem tarihi nedir?

        MetropolCard halka arz sonuçları açıklandı! MetropolCard ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?

        Metropal Kurumsal Hizmetler (MetropolCard), talep toplama sürecini tamamladı ve 80 TL hisse fiyatı ile 18 milyon 800 bin lot dağıttı. Öte yandan, şirketin halka arzına 964 bin 747 kişi katıldı. Peki, MetropolCard ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak? İşte, MetropolCard ilk Bist işlem tarihi

        Giriş: 10.03.2026 - 11:13
        1

        MetropolCard, 4 Mart itibarıyla talep toplama sürecini tamamladı ve 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yaptı. Ana Pazar'da, 'MCARD' Bist kodu ile işlem görmeye hazırlanan şirket, kişi başına 720 TL değerinde 9 lot verdi. Peki, MetropolCard ne zaman borsada işlem görmeye başlayacak?

        2

        METROPOLCARD HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Şirket, 2-3-4 Mart 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topladı ve 18 milyon 900 bin lot dağıtımı yaptı.

        Şirket kişi başına 720 TL değerinde 9 lot verdi. Halka arza toplamda 964 bin 747 kişi katıldı.

        3

        METROPOLCARD İLK BIST İŞLEM TARİHİ

        Şirket 11 Mart 2026 tarihinde borsada işlem görmeye başlayacak.

        4

        METROPOLCARD HİSSE FİYATI

        Şirketin hisse fiyatı 80 TL olarak belirlendi.

        5

        METROPOLCARD FİNANSAL TABLO

        Finansal Tablo 2024/6 2023 2022
        - Hasılat 802,2 Milyon TL 1,1 Milyar TL 670,3 Milyon TL
        - Brüt Kâr 385,6 Milyon TL 579,4 Milyon TL 404,7 Milyon TL
        6

        METROPOLCARD HALKA ARZ FON KULLANIMI

        - Yüzde 25 Şirkete ait filo araçlarının yenilenmesi ve filonun genişletilmesi.

        - Yüzde 15 Ar-Ge yatırımları.

        - Yüzde 30 Yurt içi ve yurt dışı şirket kurulumu / ortaklıklar.

        - Yüzde 30 İşletme sermayesi ve Şirket'in operasyonel faaliyetlerinin finansmanı.

        7

        METROPOLCARD HANGİ BANKALARDA VAR?

        A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Acar Menkul Değerler A.Ş.

        Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Anadolubank A.Ş.

        Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

        Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

        T.O.M Katılım Bankası A.Ş

        Bizim Menkul Değerler A.Ş.

        Btcturk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Burgan Bank A.Ş.

        Colendi Menkul Değerler A.Ş.

        Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        DenizBank A.Ş.

        Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

        Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Garanti Bankası A.Ş.

        Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Global Menkul Değerler A.Ş.

        Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye Halk Bankası A.Ş.

        Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ing Bank A.Ş.

        Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Türkiye İş Bankası A.Ş.

        Kuveyt Türk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

        Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Fibabanka A.Ş.

        Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

        Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

        PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

        Piramit Menkul Değerler A.Ş.

        Strateji Menkul Değerler A.Ş.

        Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Şekerbank T.A.Ş.

        Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Odea Bank A.Ş.

        Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Teb A.Ş.

        Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

        Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T. Vakıflar Bankası T.A.O.

        Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

        Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

        Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

        Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

        Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

        Pay Menkul Değerler A.Ş.

        Prim Menkul Değerler A.Ş.

        8

        METROPOLCARD HALKA ARZ DETAYLARI

        Halka açıklık: Yüzde 20,41

        Halka arz büyüklüğü: 1.5 milyar TL

        Bireysel/şirket çalışanları eşit dağıtım

        Yüksek başvurulu oransal dağıtım

        T1-T2 kullanılamaz

        Bist kodu: MCARD

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
