Metropolitan Sanat Müzesi kuruluş yıl dönümü nedeniyle doodle oldu. Peki, Metropolitan Sanat Müzesi nerede? İşte, Metropolitan Sanat Müzesi hakkında detaylı bilgi...

13 Nisan 1870 yılında açılan ve içinde Pieter Brueghel'in "Hasat Zamanı", Caravaggio'nun "Müzisyenler" ve Jacques-Louis David'in "Sokrates'in Ölümü" gibi sanat tarihinin birbirinden değerli resimlerini bulunduran Metropolitan Sanat Müzesi ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

METROPOLITAN SANAT MÜZESİ İLE İLGİLİ BİLGİLER!

Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art (The Met olarak da kısaltılabilir),dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesidir.

Manhattan, New York'taki Central Park'ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen Orta Çağ sanatını barındıran bölümü bünyesinde bulundurur. Müzede eski doğu, Mısır, Yunan ve Roma dönemlerine ait eserler bulunmaktadır.

Avrupa orta çağ koleksiyonunun bir bölümü ise Manhattan'ın kuzey ucundaki ek binada bulunur. Müze içerisinde bir araştırma kitaplığı, çocuklar için bir bölüm ve etkin bir eğitim sergisi bulunur. Müzede batı resim sanatının öne çıkan isimlerine ait tablolar da bulunmaktadır