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        Haberler Bilgi Ekonomi MEVDUAT FAİZ ORANLARI 2025 SON DURUM: Bankaların mevduat faizi oranları güncellendi! İşte banka banka aylık getiri hesaplama

        Mevduat faiz oranları 2025: Bankaların mevduat faizi oranları güncellendi! İşte banka banka net kazanç

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yılın ilk faiz kararını 23 Ocak Perşembe günü açıklayacak. Piyasalar faiz indirimi yapılıp yapılmayacağını merak ederken mevduat faiz oranları yatırımcılar tarafından mercek altına aldı. Bankaların mevduat faizi oranları sürekli güncelleniyor ve buna bağlı olarak aylık getirisi değişiyor. Bu nedenle yatırım yapmadan önce farklı bankaları karşılaştırıp en uygun seçeneği bulmak gerekiyor. İşte, 2025 bankaların güncel mevduat faiz oranları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2025 - 15:27 Güncelleme: 18.01.2025 - 15:27
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        Vadeli mevduat, birikiminiz üzerinden, sizin belirlediğiniz süre için sabit bir faiz oranı sunar. Yani getirisi önceden bellidir ve vade sonuna kadar bu getiri faiz oranı değişikliklerinden etkilenmez. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Ocak Perşembe günü toplanacak. Yılın ilk faiz kararı aynı gün açıklanacak. Beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan indirilereceğini öngörüyor. Piyasaların gözü kulağı bu karardayken bankada parası olanlar ise mevduat faiz oranlarına odaklandı. İşte, 2025 bankaların mevduat faizi oranları.

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        MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 23 Ocak Perşembe günü toplanacak.

        Faiz kararı, aynı gün saat 14.00'te açıklanacak.

        Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 250 baz puan indirilerek yüzde 50'den yüzde 47,50'ye düşürülmüştü.

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        EKONOMİSTLER 250 BAZ PUAN İNDİRİM ÖNGÖRÜYOR

        AA Finans'ın TCMB'nin 23 Ocak Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin 250 baz puan indirilerek yüzde 45 seviyesine düşürüleceğini öngörüyor.

        Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 30 oldu.

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        MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİNİ AÇIKLADI

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 4 olan ocak ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,07'den yüzde 27,05'e geriledi.

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        2025 OCAK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        Bankaların mevduat faizleri tasarruflarını bankalarda değerlendirmeyi düşünen kişiler tarafından araştırılıyor.

        Peki, hangi banka ne kadar faiz sunuyor? İşte banka banka mevduat faiz oranları...

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        TÜRKİYE İŞ BANKASI

        Vadeli TL Hesabı

        500 bin TL’nin 32 günlük getirisi

        Faiz Oranı: %39

        Net Kazanç: 15.386,30 TL

        Vade Sonu Tutar: 515.386,30 TL

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        EN PARA

        Vadeli Hesap

        Faiz Oranı: %40

        Net Kazanç: 15.780,82 TL

        Vade Sonu Tutar: 515.780,82 TL

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        YAPIKREDİ

        Dönüşüm Hesabı TL

        Faiz Oranı: %45,5

        Net Kazanç: 17.950,68 TL

        Vade Sonu Tutar: 517.950,68 TL

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        GARANTİ BBVA

        E-Vadeli Hesap

        Faiz Oranı: %46

        Net Kazanç: 18.147,95 TL

        Vade Sonu Tutar: 518.147,95 TL

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        DENİZ BANK

        E-Mevduat

        Faiz Oranı: %47

        Net Kazanç: 18.542,47 TL

        Vade Sonu Tutar: 518.542,47 TL

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        FİBA BANKA

        Kiraz Hesap

        Faiz Oranı: %49,5

        Net Kazanç: 19.528,77 TL

        Vade Sonu Tutar: 519.528,77 TL

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        ODEABANK

        Günlük Vadeli Hesap

        Faiz Oranı: %50

        Net Kazanç: 19.726,03 TL

        Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL

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        ON DİJİTAL BANKACILIK

        ON Plus

        Faiz Oranı: %50

        Net Kazanç: 19.726,03 TL

        Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL

        Standart Vadeli Hesap

        Faiz Oranı

        Net Kazanç

        Vade Sonu Tutar

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        ING BANK

        Turuncu Hesap

        Faiz Oranı: %50

        Net Kazanç: 19.726,03 TL

        Vade Sonu Tutar: 519.726,03 TL

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        TEB

        Marifetli Hesap

        Faiz Oranı: %51

        Net Kazanç: 20.120,55 TL

        Vade Sonu Tutar: 520.120,55 TL

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