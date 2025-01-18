Vadeli mevduat, birikiminiz üzerinden, sizin belirlediğiniz süre için sabit bir faiz oranı sunar. Yani getirisi önceden bellidir ve vade sonuna kadar bu getiri faiz oranı değişikliklerinden etkilenmez. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Ocak Perşembe günü toplanacak. Yılın ilk faiz kararı aynı gün açıklanacak. Beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan indirilereceğini öngörüyor. Piyasaların gözü kulağı bu karardayken bankada parası olanlar ise mevduat faiz oranlarına odaklandı. İşte, 2025 bankaların mevduat faizi oranları.