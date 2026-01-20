Habertürk
Habertürk
        Mevlana'dan esinlenildi

        Mevlana'dan esinlenildi

        Çıplak adlı grubun yeni single'ı 'Günah Değil Ki' dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu

        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 21:21 Güncelleme: 20.01.2026 - 21:21
        Mevlana'dan esinlenildi
        Türkçe rock sahnesinde söz merkezli anlatımıyla dikkat çeken Çıplak'ın yeni single’ı 'Günah Değil Ki' dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

        Şarkı, bitmiş bir ilişkinin ardından hâlâ sevgisine doyamamış bir anlatıcının iç sitemini merkeze alıyor.

        'Günah Değil Ki'nin sözleri, grubun vokal ve gitaristi Okan Özgürbüz’ün Mevlana Celaleddin Rumi’nin metinlerini yoğun şekilde okuduğu bir dönemde kaleme alındı. Mevlana’nın aşkı hem yakıcı hem de arındırıcı bir deneyim olarak ele alış biçimi, şarkının diline ve tekrar eden sitem cümlelerine doğrudan yansıyor.

        Çıplak; vokalde ve gitarda Okan Özgürbüz, davulda Mehmet Akçay, bas gitarda ise Ozan Kurtaran’dan oluşuyor. Grup, ilk single’ı 'Yüksek Tansiyon'u 13 Ekim’de, ikinci single’ı 'Oyun Bahçesi'ni ise 13 Kasım’da yayımladı.

