Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mevlid-i Nebi Haftası tanıtım toplantısında konuştu.
“8 Kasım Cuma günü Mevlid-i Nebi Haftamızın açılış programını gerçekleştireceğiz”
Diyanet İşleri Başkanlığınca Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla gerçekleştirilecek etkinliklere değinen Başkan Erbaş, şu bilgileri verdi:
"İstanbul Yahya Kemal Beyatlı Kongre ve Gösteri Merkezi Salonu'nda, 8 Kasım Cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Mevlid-i Nebi Haftamızın açılış programını gerçekleştireceğiz. Aile özelinde etkinlikler yapacağız. Salonlarda milletimizle buluşacağız. Okullarımızda etkinlikler yapacağız. Radyo ve televizyon programlarımız olacak. 22-26 Kasım'da Antalya'da, 'Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu' yapacağız. Bu vesileyle bütün milletimizin her ferdini özellikle aileleriyle Mevlid-i Nebi programlarımıza katılmaya davet ediyorum." dedi.
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