Mezarlığa girerken hangi dualar okunur? İşte mezarlık ziyaretlerinde okunabilecek dualar
Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle milyonlarca vatandaş kaybettikleri yakınlarına dua etmek için mezarlık ziyareti yapacak. Bu nedenle, mezarlığa girerken okunacak duaların Türkçe ve Arapçası merak ediliyor. Peki, mezarlığa girerken hangi dualar okunur?
MEZARLIĞI GİRERKEN OKUNACAK DUALAR
Mezarlığa girerken Hz. Muhammed'in (s.a.v.) öğrettiği selamlama duası okunur:
Arapçası:
"Esselâmü aleyküm ehled diyârî minel-mûminîn ve'l müslimin. Ve İnnâ inşaallâhu lelahikûn. Es'elûllâhu lenâ ve lekümü'l âfiyeh."
Türkçe anlamı:
(Selâm size, ey bu diyârın mü'min ve Müslüman sakinleri! Bizler de inşallah size katılacağız. Allah'tan bize ve size afiyet dilerim).
MEZARLIĞI GİRERKEN OKUNACAK DUA TÜRKÇE-ARAPÇA
Arapçası:
Esselâmu aleyküm dâra kavmin mü'minîne. Ve İnnâ biküm lahikûne ve innâ lillahi ve inna ileyhi raciûne lekad esabtüm hayran becîlen ve sebektüm şerran tavilen.
Türkçe anlamı:
"Selâm size, ey mü'minler yurdunun sakinleri! İnşallah biz de size katılacağız. Biz Allah'a aidiz ve şüphesiz O'na döneceğiz. Büyük bir hayra ulaştınız, uzun bir şerri geride bıraktınız."