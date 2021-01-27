Mezarlıkta cansız beden bulundu

DHA

Adana'da mezarlıkta karnından tüfekle vurulmuş, kimliği belirsiz erkek cansız bedeni bulundu.

Merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na sabah saatlerinde kabir ziyaretine gelenler, bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerce yapılan incelemede 30 yaşlarında olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Tüfekle karnından vurulduğu belirlenen erkeğe ait cansız beden, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada cansız bedenin yanında av tüfeği, içki şişeleri ve otomobil kontak anahtarı bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.