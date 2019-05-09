Mezuniyet makyajı nasıl olmalı?

Makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar, mezuniyet zamanı yaklaşırken, makyajlarda göz alıcı etki yaratacak uygulamalar hakkında trendler eşliğindeki önerilerini sunuyor.
Usta makyaj artisti, yeni sezonu etkisi altına alan blok göz makyajı, ışıltılar, kuyruklu eyeliner, pastel farlar etkisindeki monokrom göz makyajları ve simli cesur rujların bu sezon mezuniyet makyajlarında ön plana çıkan uygulamalar arasında olacağına değiniyor.
Mezuniyet makyajının kişinin yaşını ve tarzını olduğu gibi yansıtması gerektiğini belirten Akpınar, İlkbahar-Yaz 2019 sezonu için “Eğlenceli ve sıra dışı göz makyajları ve tek ton uygulamalar mezuniyet makyajlarının olmazsa olmazı. Sezonun rengi canlı mercana da mutlaka yer vermelisiniz. Blok renkler ve metalik tonlarla tüm bakışları üzerinize çekebilirsiniz. Simli ve ışıltılı dudaklara zemin hazırlayan lipgloss’larla göz alıcı bir görünüme kavuşabilirsiniz. Highlighter ışıltısını da es geçmemelisiniz” diyerek doğallığı trendler ışığında kişiselleştirmeniz gerektiğini vurguluyor.
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