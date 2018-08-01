MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısından sonra Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'e açıklamalar yaptı. Namoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"VAR sistemi, bütün dünyada uygulanmakta olan bir sistem. Son olarak da 2018 Dünya Kupası'nda uygulandı. Biz de bununla ilgili bir yıldır çalışmalarımızı tamamladık, geçen sezon sonuna doğru 5 TFF 1. Lig maçında tatbik ettik. Bu sene de hedefimiz Süper Kupa'yla başlayıp, lig maçlarında da devam ettireceğiz. Ayrıca Türkiye Kupası'nda çeyrek finalden itibaren, gelecek sezon da TFF 1. Lig'de uygulamasını hayata geçireceğiz.

Burada adalet önemli bir unsur, hakem arkadaşların gözünden kaçan bir olayı VAR vasıtasıyla yakalayıp, doğru karara gidebilmek amacımız. Dünya Kupası'na çağrılan hakemler, dünyanın en üst düzey hakemleri. Buna rağmen 21 kez VAR uygulamasıyla müdahale edildi. Demek ki dünyanın en üst düzey hakemleri de olsa insan olarak hata yapabiliyor, perdeleniyor, göremeyebiliyor. Ama VAR sistemi bu tip hataları ortada kaldırabilir.

Şu olabilir, kişiden kişiye göre, 'sana göre', 'bana göre' yani yüzde 50'si penaltı, yüzde 50'si penaltı değil pozisyonları sürekli tartışılacaktır. Bu noktada kamuoyundan, VAR'ı ve hakemi eleştirmemesi istiyorum."

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