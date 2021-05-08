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MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail hükümetini lanetliyorum

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yaptığı açıklamada "Harem-i Şerif’in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum" dedi

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İsrail hükümetini lanetliyorum
Bahçeli: İsrail hükümetini lanetliyorum
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AA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif’in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum." ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ramazan ayı boyunca Filistinli kardeşlerimizin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif'in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetliyorum. Saldırılarda yaralanan Filistinlilere geçmiş olsun diyorum. Kudüs bizim ilk kıblemizdir ve teslim edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Kadir Gecesi dolayısıyla yaptığı açıklamada, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bugünkü kutlu gecenin kadrini, kıymetini idrak edip kalp dünyasının esenlik ve huzurla perçinlemesini niyaz etti.

Kur'an-ı Kerim'in bu gecenin nurunda indirildiğini hatırlatan Bahçeli, "İlahi rahmete susayan yürekler bu geceyle vuslata erişmiştir. Kadir Gecesi'nin nice hikmet ve hidayetle bezenmiş mesajları vardır. Bu mesajları anlayıp anlatmak, safiyetle yaşayıp samimiyetle yaşatmak hepimize düşen manevi mükellefiyetlerdendir. Kadir bilen değer bilir, sabır bilir, hatır bilir, gönül bilir, daha mühimi Allah'ı bilir." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli, "Ramazan ayında müşerref olduğumuz Kadir Gecemizin, Allah'ın inayetiyle aziz milletimize, Türk-İslam alemine, tüm insanlığa musibetler karşısında metanet ve mukavemet gücü nasip etmesini diliyorum. Gecemiz mübarek, Leyle-i Kadirimiz nice güzelliklere vesile olsun." açıklamasında bulundu.

İSRAİL'İN MESCİD-İ AKSA'DAKİ SALDIRILARI

İsrail'in dün gece yatsı namazında, Mescid-i Aksa'da Müslümanlara ses bombası ve plastik mermiyle saldırdığını hatırlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Maalesef İslam toplumlarında kök salan dağınıklık, kadir kıymet ölçülerinden tamamıyla kopuk muvazaalı ve muhataralı diyaloglar zalimlere koz vermekle kalmayıp inanç haklarımıza saldırıları hem tahrik hem de teşvik etmektedir. Çünkü birlik ve beraberlik hisarı yıkıktır. İsrail, dün akşam yatsı namazı esnasında, Mescid-i Aksa'da toplanmış din kardeşlerimize ses bombası ve plastik mermiyle saldırmıştır. Bu mütecaviz saldırganlık ramazan ayının son cumasında, Kadir Gecesi'nin de bir gün öncesinde vuku bulmuştur. Yani planlı bir barbarlıktır."

İsrail'in terör devleti olduğunu, şiddeti politik enstrüman olarak kullandığını belirten Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Diğer yanda Batı Şeria'da sürekli kamçılanan Yahudi yerleşimci terörü, mazlumları evinden, barkından çıkarmaktadır. Kudüs yaslıdır, Gazze hüzünlüdür, Batı Şeria gariptir, Filistin iki ateş arasındadır. Siyonizmin katliamları biliniyorken, zulüm markası bu karanlık zihniyetle ortak bir geleceğin hayalini kurup hedeflerini paylaşan bazı İslam ülkelerine ne söylenmelidir? Hakikat ve hakkaniyet çizgisinde buluşmaktan aciz kalanların varlığını korumaları nasıl beklenmelidir?"

"KUDÜS İLK GÖZ AĞRIMIZDIR"

Ramazan ayı boyunca Filistinlilerin inanç ve ibadet özgürlüğüne musallat olan, Harem-i Şerif'in statüsünü hedef alan İsrail hükümetini lanetleyen Bahçeli, şunları kaydetti:

"Saldırılarda yaralanan Filistinlilere geçmiş olsun diyorum. Kudüs bizim ilk kıblemizdir ve teslim edilmeyecektir. Kudüs ilk göz ağrımız, ilk sevdamız, ilk yönümüz, miracımızın ebedi emaneti, inancımızın ezeli onurudur. Kaşgar'dan nasıl taviz vermiyorsak, Kerkük'ten nasıl vazgeçmiyorsak, Kudüs'ten de aynı şekilde vazgeçmeyiz, siyonist kumpaslara esir bırakmayız. Kudüs-Kaşgar-Kerkük-İstanbul birbiriyle tarih, kültür ve inanç bağlarıyla sımsıkı bağlıdır. Biri olmadan diğeri ya eksik ya da manen eziktir. Biz kadrimizin, kavlimizin, kaderimizin, kavgamızın bilincindeyiz, şeytanın müfrezelerini de biliyoruz ve hesap gününü bekliyoruz."

Açıklamasında Anneler Günü'nü de kutlayan Bahçeli, "Üzerimizdeki emeklerini saymakla bitiremeyeceğimiz, sevgi ve fedakarlık simgesi muhterem annelerimizin yarın kutlanacak Anneler Günü'nü tebrik ediyor, hepsine sağlık, sıhhat ve selamet diliyorum. Ebediyete irtihal etmiş annelerimize Allah'tan rahmetler temenni ediyorum." ifadelerini kull

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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