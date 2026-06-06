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        Haberler Gündem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Rahmi Koç soruşturmasına dair açıklama

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Rahmi Koç soruşturmasına dair açıklama

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rahmi Koç'a yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili olarak Koç Topluluğu'nun 100 yıldır Türkiye'nin kalkınmasına yaptığı katkıları ve iş insanı Rahmi Koç'un ülkeye hizmet etme duruşunu vurguladı

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        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 19:22 Güncelleme:
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        Koç soruşturmasına dair açıklama

        Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Koç Topluluğu’na yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasında, Koç Topluluğu’nun 100 yıldır Türkiye’nin kalkınma hamlelerine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Bahçeli, “İstihdama katkı sağlayan yatırımlarının yanı sıra, Türkiye’nin milli hedeflerini sahiplenerek Cumhuriyetimizin ilerlemesine de her zaman sorumlu bir anlayışla destek olmuşlardır” dedi.

        Bahçeli, söz konusu soruşturmanın, topluluğun İzmir’deki bir hastane açılışında Sayın Rahmi Koç’un samimi bir sohbet ortamında yaptığı bir latife üzerine başlatılmasının yanlış olduğunu belirtti. “95 yıllık yaşamında aldığı aile terbiyesi ve Türkiye’ye hizmet etme arzusu ile tanınan değerli bir iş insanının, kabul edilemez tabirlerle hedef alınmasını doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

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