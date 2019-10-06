TBMM Başkanvekili Adan'dan skandal tweet tepkisi!

MHP'li Celal Adan, FETÖ firarisinin tweetini beğenen ABD Büyükelçiliği'ne Twitter'dan sert tepki gösterdi. Adan, "Türk düşmanlarına düşman olmanın Liderimiz Devlet Bahçeli'ye yol arkadaşı olmanın onuru; yakamızda bir şeref madalyası olarak sonsuza dek kalacaktır" ifadelerini kullandı.
Adan mesajında şu ifadeleri kullandı:
"FETÖ firarisi gazeteciden cümleler, bölücü örgüte binlerce TIR silah verenlerden beğeni, fitne odağından sevinç çığlıkları; tek bir hakikate işaret etmektedir. Türk milletinin, devletinin, kimliğinin düşmanları; Türk milliyetçiliğinin lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye de düşmandır. Liderimizin rutin sağlık kontrolünü bile fırsat bilenlerin tıynetleri, niyetleri ortadadır. Hevesleri elbet kursaklarında kalacaktır. Fakat Türk düşmanlarına düşman olmanın Liderimiz Devlet Bahçeli'ye yol arkadaşı olmanın onuru; yakamızda bir şeref madalyası olarak sonsuza dek kalacaktır."
— Celal ADAN (@celal_adan) October 6, 2019
— Celal ADAN (@celal_adan) October 6, 2019
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