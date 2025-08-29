MHP Lideri Bahçeli, Ahmet Davutoğlu ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile tokalaştı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.TBMM Başkanlığı tezkeresinde, "İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

BAHÇELİ CHP'Lİ VEKİLLE SOHBET ETTİ

TBMM'deki görüşmeler öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuliste CHP Osmaniye milletvekili Kaya ve Yeni Yol Grubuyla selamlaştı. Bahçeli, CHP Osmaniye milletvekili Asu Kaya ve Yeni Yol Grubu ile TBMM muhalefet kulisinde selamlaştı. Kurabiyeleri yediği için sağlıklı olduğunu belirten CHP Osmaniye milletvekili Kaya dedesi ile Bahçeli’nin babasının tanıştığını aktardı.

DAVUTOĞLU İLE TOKALAŞTI

Bahçeli kuliste karşılaştığı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile tokalaşarak hâl hatır sordu. Öte yandan İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'ye selam vermeden Meclis'e gelip oturması dikkatleri çekti