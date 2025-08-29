Habertürk
        Haberler Gündem MHP Lideri Bahçeli, Ahmet Davutoğlu ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile tokalaştı

        MHP Lideri Bahçeli, Ahmet Davutoğlu ve CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile tokalaştı

        TBMM'deki kuliste CHP Osmaniye milletvekili Asu Kaya ve Yeni Yol Grubuyla selamlaşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu ile tokalaşarak hal hatır sordu

        Giriş: 29.08.2025 - 21:10 Güncelleme: 29.08.2025 - 21:15
        Bahçeli, Davutoğlu ve CHP'li vekille tokalaştı
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un imzasını taşıyan, İsrail'in Gazze'deki İşgalini Genişletme Kararı ve Filistin Halkına Yaptığı Soykırım Hakkında Tezkere TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.TBMM Başkanlığı tezkeresinde, "İsrail hükümeti, soykırım politikalarından vazgeçene kadar BM ve uluslararası kuruluşlardaki üyeliklerinin askıya alınması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

        BAHÇELİ CHP'Lİ VEKİLLE SOHBET ETTİ

        TBMM'deki görüşmeler öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kuliste CHP Osmaniye milletvekili Kaya ve Yeni Yol Grubuyla selamlaştı. Bahçeli, CHP Osmaniye milletvekili Asu Kaya ve Yeni Yol Grubu ile TBMM muhalefet kulisinde selamlaştı. Kurabiyeleri yediği için sağlıklı olduğunu belirten CHP Osmaniye milletvekili Kaya dedesi ile Bahçeli’nin babasının tanıştığını aktardı.

        DAVUTOĞLU İLE TOKALAŞTI

        Bahçeli kuliste karşılaştığı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile tokalaşarak hâl hatır sordu. Öte yandan İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'ye selam vermeden Meclis'e gelip oturması dikkatleri çekti

        #Bahçeli
        #Ahmet Davutoğlu
