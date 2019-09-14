MHP lideri Bahçeli'den Bayburt'ta açıklamalar

Bayburt'ta halka hitap eden MHP lideri Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle;

Hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bugüne kadar yapılan her güzelliğe yenilerini eklemek yegâne gayemizdir. Asırlar boyunca hem cehaletle savaştık hem de canilerle hesaplaştık. Bir elimizde kalem bir elimizde kılıçla derin izler bıraktık.

Bugün büyük bir milletsek bunun payesi geçmişteki muazzam mücadele ruhudur. Korkuyu kovarak bozgunu bozarak yolumuzu ve tarihi yolculuğumuza inançla devam ettik, vazgeçmedik.

Her şeye kulp takmakta rakipsizlerdir. Adına demokrasi derler terör örgütünün hedeflerine perde çekerler. Adına özgürlük derler devlete ve millete hakareti normal ve sıradan gösterirler. Türkiye'nin güvenliği için S-400 alınır, ABD'nin tepkisini çekmeyin korkaklığını seslendirirler. Hendek kazıp işgal planı yapan teröristeler arkadaş diye seslenirler. Zillete düşmek budur, rezalete ortaklık böyledir. Bugünkü CHP Atatürk'ün CHP'siyle yollarını ayırmıştır. CHP Türkiye düşmanlarının kule bekçisidir. PKK ile tesis edilen gizli kapaklı ilişti ağının tam ortasındadır. Kandil CHP'ye arka çıktıkça, HDP ile CHP zillet şemsiyesi altında el ele yürüdükçe kirli çamaşırları etrafa saçılmaktadır.

ANALARIN İSRAF OLMUŞ YILLARINI NASIL GÖRMEZLER?

Diyarbakır'a gidip bölücü sözde belediye başkanlarına destek veren bir anlayışın Türkiye'ye vereceği hiçbir şey yoktur. Bunların bildiği Yenikapı'ya araç sergisi açmaktır. Anaların israf olmuş yıllarını nasıl görmezler? Nasıl bilmezler? Sözde otomobil israfıyla meşhur olanlar, çıldıran, kırık sandalyeli şahısların varmak istedikleri yer neresidir?

Diyorlar ki 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tutmadı.' Bu iddiaların alanı yalan ve palavradır. Geçmişte kozmik odayı kozmetik odaya çeviren şahıs ne yapsa boştur.

Ekonomik büyüme dinamiklerindeki performans iyimser beklentileri kamçılamaktadır. Terör örgütü köşeye sıkışmış bu sayede Diyarbakır'daki analar HDP'nin kapısına dayanmıştır.

CHP itiraz etse de şimdi sıra Fırat'ın doğusuna gelmiştir. ABD'nin oyalama taktikleri, YPG'ye silah sevkiyatı Türkiye'nin azmini kırmaya yetmeyecek. Türk milletine kafa tutanlarının akıbeti kafasının kopmasıdır. Terör örgütünün sonu da budur.

CHP, HDP ile girdiği ortaklıkta derhal vazgeçmelidir. Milli güvenliğimiz hesaplara kurban verilmemelidir. Biz ne uşak olacağız ne de başkalarını uşak göreceğiz. Biz tam bağımsız yaşayacağız. Cumhur İttifakı'nı siyası hesap yapmadan, inançla samimiyetle yaşatacağız. Türkiye huzura mutlaka kavuşacaktır. Buna kimse engel olamayacaktır.