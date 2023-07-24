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        Haberler Gündem MHP lideri Bahçeli: MHP, yerel seçim hazırlık sürecini resmen başlatmıştır

        Bahçeli: MHP, yerel seçim hazırlık sürecini resmen başlatmıştır

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini resmen başlatmıştır" dedi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 17:09
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        Bahçeli'den yerel seçim açıklaması
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        MHP Lideri Bahçeli, 'Lozan Antlaşması'nın 100'üncü Yıl Dönümü' nedeniyle bir mesaj yayımladı. Bahçeli, 20 Kasım 1922 tarihinde başlayan, 4 Şubat-23 Nisan 1923 tarihleri arasında kesintiye uğrayan ve 24 Temmuz 1923 tarihinde de imza altına alınan Lozan sürecinin Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası toplum nezdinde eşit hak ve statüyle tescili, aynı zamanda Cumhuriyet'in tezahür ve tecelli zemini olduğunu söyledi. Bahçeii, "Lozan Barış Antlaşması Milli Mücadele'nin muvaffakiyet ve muzaffer ruhu üzerine bina edilmiş, Türk milletinin egemenlik hakları, tarihi kazanımları, hukuki ve hükümran vasfı 9 aya yakın devam eden müzakerelerle muarız ve muhasım unsurlara kabul ettirilmiştir. Lozan'da, bağımsızlık savaşını zaferle buluşturan bir milletin varoluş haysiyeti, istiklal ve istikbal hedefleri taçlanmıştır. İçinde bulunduğumuz 2023 yılı hem Türkiye Cumhuriyeti'nin hem de Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümüdür. Yeni Türkiye'nin kurucu belgesi olan Lozan Antlaşması, Sevr ihanetinin müellif, muhabir ve muhiplerini de derin bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Milli Mücadele'nin sonucu, Lozan Barış Antlaşması'yla dünya çapında hukuki ve meşru bir çerçeveye kavuşmuştur" ifadelerini kullandı.

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        'ASIL GAYELERİ TÜRKİYE'NİN TACİZ VE TAHRİBİNE HİZMETTİR'

        Bugünlerde Sevr hayranı bölücü ve teslimiyetçi mihrakların tek merkezden komut almışçasına kıpırdamaya başladığını, Lozan Barış Antlaşması'nı sorgulamaya ve sulandırmaya başladığını kaydeden Bahçeli, "Şark Meselesi'nin cenaze merasimi olan Sevr'i diriltmek amacıyla emperyalizmin lekeli maşaları tekrar devrededir. Bölücü terör örgütü PKK'nın bu yılın başından itibaren Lozan Antlaşması aleyhine kara propagandaya başlaması ise tesadüf değildir. Nitekim PKK'nın Avrupa ayağı olan sözde Kürdistan Ulusal Kongresi'nin eşbaşkanı tarafından Lozan Antlaşması'na karşı eylem çağrısı, Lozan Barış Antlaşması'nın yargılanması emeliyle İsviçre'de kurulan sözde mahkeme ve Bafil Talabani'nin nefret saçan açıklamaları, 6-7 Temmuz 2023 tarihlerinde Suriye'nin kuzeyinde Lozan Antlaşması aleyhine bölücülerin düzenlediği terör çalıştayı, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı iki satılmış avukat müsveddesinin Lozan Antlaşması'nın iptali ve self determinasyonla ilgili Danıştay'a müracaatları, ABD ve Avrupa'da Lozan aleyhine yapılan protesto yürüyüşleri Türkiye düşmanlığının azgınlaştığına delalettir. Lozan Barış Antlaşması'yla hesaplaşmak için bir plan dahilinde yalan ve fitne kuyruğuna girenlerin asıl gayesi Türkiye'nin taciz ve tahribine hizmettir" dedi.

        'TÜRKİYE HİÇBİR ANTLAŞMAYLA YOK EDİLEMEZ'

        'Türkiye Cumhuriyeti Lozan'da kuruldu, Lozan'da yıkılacak' sloganı atan alçakların da boşa çaba harcağını ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

        "Adım adım, karış karış müdafaa edilerek kurtarılan aziz vatan, kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve bunların hukuki temeli Lozan Barış Antlaşması imhaya ve izmihlale asla maruz bırakılmayacaktır. Türk milleti hiçbir antlaşmayla var olmamış, hiçbir antlaşmayla da yok edilemeyecektir. Bunun yegane kanıtı Sevr suikastının yırtılıp atılmasında gösterilen kahramanlıktır. Lozan Barış Antlaşması'nı zafer ile hezimet arasına sıkıştıranların, hatta Sevr'le bağ kuranların iyi niyetten mahrum oldukları, Milli Mücadele'ye ve milli bekaya ters baktıkları da tartışmasızdır. Bilinmelidir ki, Lozan Barış Antlaşması'nı orasından burasından kurcalayanlar, milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir. Bu şuursuz ve gayri milli güruhun dayatmalarına müsaade edilmeyecek, Lozan Barış Antlaşması'nın Milli Mücadele'yle sınırları çizilmiş ilke ve esaslarından taviz verilmeyecektir. Ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerine hazırlık sürecini de resmen başlatmıştır. Atılan bu kararlı adımın hayırlı olmasını diliyor, başaracağımızdan, uyumlu yönetimle umutlu bir geleceğe ulaşacağımızdan kuşku duymadığımı inançla ifade ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Milli Mücadele kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, Lozan delegasyonunu hürmet ve rahmetle anıyorum."

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