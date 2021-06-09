Bahçeli'ye imzalı Beşiktaş forması hediye edildi 0:00 / 0:00

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP lideri Bahçeli'nin Beşiktaş formasıyla olan fotoğrafını Twitter'dan paylaştı.

Yönter, "Sayın Genel Başkanımız şampiyon Beşiktaşımızın, şahsına gönderdiği Teknik Direktör ve futbolcuları tarafından imzalı forması dolayısıyla teşekkür etti.. Sergen Hocamıza ve futbolculara başarı dileklerini hassaten iletti" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ GRUPTAN TEBRİK ETMİŞTİ

Kendisi de Beşiktaş taraftarı olan MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis'teki grup toplantısında şampiyon olan Beşiktaş'ı tebrik etmişti.