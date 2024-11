MHP Lideri Devlet Bahçeli, deprem bölgesi öğretmenlerine plaket verdi

Parti genel merkezindeki etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yanı sıra, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti üyeleri ile birlikte çok sayıda öğretmen katıldı.

Programda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde bölgede görev yapan öğretmenlerin görüşlerinin yer aldığı belgesel izletildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu vefakarlıklarını, vatan sevgileri, ülkeleri için yaptıklarıyla hafızalara derin izler çizen öğretmenlerin emeklerini şükranla ve minnetle anmak için bu yılın Öğretmenler Günü temasını, 'Fedakarlığın Sesi: Depremde Öğretmen Olmak' olarak belirlediklerini söyledi.

'KAYBETTİĞİMİZ ÖĞRETMENLERİMİZİN ACISI HENÜZ DİNMİŞ DEĞİL'

Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da depremin çok büyük hasarlara yol açtığını söyleyen Topcu, "11 ildeki öğrenci sayımız 4 milyon 100 bin 601, öğretmen sayımız 226 bin 593'tü. Üniversitelerimizde ise yaklaşık 380 bin öğrenci ile 45 bin akademik ve idari personel, bölgedeki 16 üniversitede eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekteydi. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye'de yaşanan büyük yıkım, yüzlerce öğretmenin hayatını kaybetmesine neden oldu. Her bir şehir, kendi acı kayıplarını yaşadı bizler de her gün yüreklerimize gömdük tüm şehitlerimizi. Hatay'da 377, Kahramanmaraş'ta 278, Adıyaman'da 137, Gaziantep'te 98, Osmaniye'de 31, Şanlıurfa ve Adana'da 16, Malatya'da ise 7 öğretmen. Bu felaket 7 şehirde 960 öğretmenimizi aramızdan, çocuklarından, eğitim camiasından aldı ve şehit olarak kutsal makamlara defnedildiler. Üniversitelerimizde de durum çok acı vericiydi. Depremde 1605 üniversite öğrencimiz vefat etmiştir. Bunlardan 121'i uluslararası öğrenciydi. Toplam 1609 öğrencimiz de hastanelerde tedavi edilmişlerdir. Ailesinde deprem nedeniyle vefat bulunan öğrenci sayısı ise 21 bin 341'dir. Evi hasar gören öğrenci sayısı ise 102 bin 916'dır. 960 personelimiz vefat etmiştir. Bizim inanışımızda, alimin ölümüyle alemin ölümü bir tutulmaktadır ve bugünkü toplantımız o şehitlerimizin aziz anısına düzenlenmiştir. Görevi başındayken kaybettiğimiz öğretmenlerimizin acısı henüz dinmiş değildir" dedi.