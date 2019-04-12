Yerel seçimin kazanan partisinin MHP olacağını seçim öncesi de söyledim, seçim sonrası da rakamları koyarak açıkladım.

Kim hangi hesabı yaparsa yapsın, bu seçimin en başarılı partisi CHP, ama kazananı MHP’dir…

MHP, iki büyükşehri CHP’ye karşı kaybetmiş olabilir, ancak bunun karşılığında bir büyükşehir ve 10 il kazandı.

İlçeler ve beldeler ile birlikte ele alındığında ise toplamda elde ettiği belediye sayısı 145 oldu…

Bu açıdan ele alındığında MHP’nin bir önceki seçime göre kazancı çok daha yüksek…

Üzerinde durmak istediğim, kurmaylarının sandık sonucu dökümlerine göre MHP’nin son Başkanlık Divanı toplantısında sunduğu oyların %18,8 olduğuna ilişkin döküm…

HANGİSİ DOĞRU?

Oysa yerel seçimin hemen ardından yapılan hesaplamalarda MHP’nin oy oranının %7,31 olarak gösterilmişti.

Bunun nedeni aday göstermeyip ittifak ortağı AK Parti belediye başkan adaylarına destek verdiği bölgelerdeki oylarının dikkate alınmamış olmasıydı.

MHP bu durumu da dikkat almış olacak ki öncelikle 51 ildeki il genel meclisleri üzerinden hareket etmiş, büyükşehirlerde ise ilçe belediye meclislerini gözetmiş.

Parti yöneticilerinden rica ettim yolladı; tabloyu başarılı bir şekilde ortaya koymuş, kimin nerede hangi oranda aldığı net bir şekilde ortaya dökülmüş.

Tabloya bakıldığında MHP’nin AK Parti ile yarıştığı yerlerde başarılı çıktığına tanıklık ediliyor.

Ancak CHP ile yarıştığı Mersin, Adana da dahil olduğu yerlerde ise aynı başarıyı sergilemiyor.

Karşı ittifakta yer alan İYİ Parti ile yarışını ise önde tamamlıyor.

GEÇMİŞ OY ORANLARI

Geçmiş sandıklardaki duruma baktığımızda ise MHP’nin bugünkü başarısını anlamak daha olası…

MHP geçen seçimde milletvekili sandığında %11,1 oy oranı ile elde etti ve 49 milletvekili çıkardı.

Bir önceki 1 Kasım 2015 seçiminde ise oy oranı 11,9 olurken, 40 milletvekili çıkarmıştı.

Bir önceki, yani 2014 yerel seçiminde ise 3 büyükşehir, 5 il ve 106 ilçe kazanmış ve oy oranı da %17,68 olmuştu.

Buradan bakıldığında da aslında MHP’nin yerel seçimdeki oy oranının aynen genel seçimdekine benzer şekilde bir bantta hareket ettiği görülüyor.

Milletvekili seçiminde %11-12 bandında hareket ederken, yerel seçimde bunun %17-18 bandında olduğu açık görülüyor.

Geçmiş başarısının teyidi anlamına da geliyor.

İŞTE GERÇEK OY ORANI

Buradan yola çıkarak şunu belirtmeliyim ki MHP’nin oy oranının %7,31 olarak gösterilmesi gerçeği yansıtmıyor.

Çünkü 51 ilde il genel meclisi üzerinden kullanılan oy oranları açısından bakıldığında MHP’nin oy oranı %18,8…

İttifak ortağı AK Parti’nin oy oranı ise %41,6.

Cumhur İttifakının bu kapsamda 51 ildeki il genel meclisi oy oranı %60,4…

Millet İttifakı’nda ise CHP’nin %17,5, İYİ Parti’nin %8,1; toplamda %25,6 olarak gerçekleşmiş.

HDP ise %7,9 çıkmış…

BÜYÜKŞEHİRLERDE DURUM

Büyükşehir İlçe Belediye Meclislerinde ise MHP%5,0 olurken, AK Parti %42,7 çıkmış; toplamda %47,7 olmuş.

Büyükşehir İlçe belediyelerinde CHP %32,3 alırken, İYİ Parti 6,8; %39,1 çıkmış.

Bu bölgelerde HDP ise %5,3 olmuş…

Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği üzerinden yapılan ortalama hesaplandığında ise MHP %8,2, AK Parti %42,4; toplamda %50,7 olmuş.

CHP %28,9, İYİ Parti %7,1 gelirken toplamda %36’ya ulaşmış.

HDP’nin oranı ise bu alanda %5,9 olmuş.

Belediye Başkanlarının aldığı oyların içindeki MHP veya AK Parti oyları tam olarak hesaplanamayacağı için kesin oran şudur demek kolay değil.

Ancak genel kanının ortaya konulması açısından MHP’nin hazırladığı tablo önemli veri sunuyor.

Ancak 82 milyon 3 bin 882 nüfusu olan Türkiye’de 61 milyon 459 bin 505 kişi 30 büyükşehirde yaşıyor.

Yani nüfusun %75’i büyükşehirlerde yaşıyor.

Bu da büyükşehirlerde alınan oyları çok daha kıymetli hale getiriyor…

İŞTE TABLOLAR

MHP’nin hazırladığı tablolara göre oyların dağılımı aşağıdaki gibi…