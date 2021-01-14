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MHRS randevusu nasıl alınır? - MHRS Koronavirüs aşı randevu ekranı 2021 - (Aşı randevu alma)

Koronavirüs aşısı için beklenen gün geldi çattı. Yurt genelinde ilk olarak sağlık çalışanlarında kullanılan koronavirüs aşısı, bugün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinde de uygulandı. Peki şimdi milyonlarca vatandaşımızın olacağı koronavirüs aşısı için randevu nasıl alınır? İşte MHRS Koronavirüs aşı randevu ekranı 2021...

MHRS randevusu nasıl alınır? - MHRS Koronavirüs aşı randevu ekranı 2021 - (Aşı randevu alma)

Küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı. Aşı randevusu MHRS.GOV.TR sistemi ve ALO 182 üzerinden verilmeye başlandı. Peki MHRS randevusu nasıl alınır?

MHRS NEDİR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler için kendilerine en uygun gün ve saatte istedikleri hekimden kolay randevu alabilmeleri için geliştirilen bir sistem.

MHRS 2011/2013 yılları arasında başlatılan “Sağlıkta Dönüşüm” proje kapsamında oluşturulan bir uygulama olarak hayata geçirildi. MHRS sayesinde, vatandaşlar muayene olmak için hastaneye gidip saatlerce sıra beklemek zorunda kalmıyor. Vatandaşlar MHRS uygulaması ile zaman harcamadan kolay ve hızlı bir şekilde randevu alabiliyorlar.

MHRS İLE RANDEVU NASIL ALINIR?

Hastaneden randevu oluşturmak isteyen vatandaşlar, iki seçenek ile randevularını alabilirler. Bunlardan biri ALO 182’yi aramak. Randevu almak için diğer bir yöntem ise, MHRS internet adresi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve oluşturulan şifre ile birlikte alınabiliyor.

MHRS internet adresi üzerinden randevu almak için; Eğer üye değilseniz “Randevu Al” butonuna tıkladıktan sonra gelen ekrandan “Üye Ol” seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Üye olduktan sonra “Randevu Al” butonuna tıklayarak T.C. Kimlik Numaranız ve şifreniz ile birlikte istediğiniz hastane ve hekimi seçerek randevuzunu oluşturabilirsiniz.

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