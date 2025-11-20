Miami’de Türkiye imzası

Gama Gallery, 2 - 7 Aralık 2025 arasında gerçekleştirilecek olan Art Miami’de Türkiye’yi temsil ediyor. Bu yıl dokuzuncu kez Art Miami’ye katılan galeri, Türkiye’den sanatçıların eserlerini uluslararası ölçekte tanıtarak onların küresel görünürlüğüne katkı sağlıyor.

Dünyanın en büyük sanat fuarlarından biri olarak kabul edilen Art Miami, 20'nci ve 21'inci yüzyıla ait modern ve çağdaş eserleri bir araya getiriyor. Her yıl ön izleme günleri, solo sunumlar ve küratöryel sergileriyle binlerce sanatseveri ağırlayan etkinlik, koleksiyonerlerin de en çok tercih ettiği adreslerden biri olarak öne çıkıyor. Fuar, bu yıl da Miami şehir merkezindeki Biscayne Bay kıyısında, One Herald Plaza’da düzenleniyor.

Bu yıl Art Miami’de Gama Gallery, fotoğraf, resim ve heykel gibi farklı disiplinlerden seçilmiş çağdaş yapıtları sanatseverlerin beğenisine sunuyor. Asaf Erdemli, Cristian Hunter, Efren Isaza, Evren Temel, Kristina Culus, Mehmet Öğüt, Melike Kılıç, Serap Kurtuluş, Yeşim Gedik ve Zarife Gizem İbrahimoğlu eserlerinden oluşan seçki, farklı estetik perspektifleri buluşturarak ziyaretçilere zengin bir görsel anlatı sunacak.