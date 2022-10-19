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Haberler Dünyadan Michael Benjamin (Mikaben) konser esnasında yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
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Michael Benjamin (Mikaben) konser esnasında yaşamını yitirdi

'Mikaben' lakaplı Michael Benjamin, Fransa'da verdiği konser esnasında bir anda yere yığıldı. Haitili şarkıcı, hayatını kaybetti

Michael Benjamin (Mikaben) konser esnasında yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
Şarkıcı Mikaben, sahnede hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

Gerçek adı Michael Benjamin olan Haitili şarkıcı Mikaben, Fransa'nın başkenti Paris'te verdiği konser esnasında sahnede bir anda yere yığıldı.

41 yaşındaki şarkıcı, hayata veda etti. İngiliz The Guardian gazetesi, Benjamin'in ölüm nedeninin kalp krizi olabileceğini yazdı.

Michael Benjamin, konser öncesi yayınladığı görüntülü mesajda "Bugün büyük gün" diyerek heyecanlı olduğunu belirtmişti.

Konseri yaklaşık 10 bin kişinin izlediği belirtildi. Olayın ardından alan boşaltıldı.

1981 yılında Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de doğan ve 'Mikaben' takma ismiyle müziğini seslendiren Michael Benjamin, sanatçı Lionel Benjamin'in oğlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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