Michael Jackson biyografi filminin vizyon tarihi belli oldu

2009'da aşırı dozda uyuşturucu sonucu kalbinin durmasıyla hayatını kaybeden Jackson'ın ünü, çocukları cinsel istismara maruz bıraktığına dair 1990'larda yöneltilen bir dizi iddiayla zedelenmişti. 2005'te kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir davada cinsel taciz suçundan beraat etmişti.

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Fuqua, Michael'ın abisi ve Jackson 5 grubunun üyesi Jermaine Jackson'ın oğlu olan 27 yaşındaki Jaafar Jackson'ın, amcasını canlandıracak isimler arasında öne çıkan seçim olduğunu da sözlerine ekledi.

Fuqua, "Michael'a bu kadar benzemesi çok acayip" demişti.

Onun gibi konuşuyor, onun gibi dans ediyor, şarkı söylüyor. Gerçekten acayip. Harika bir yapımcı olan Graham King onu bulup benimle tanıştırdı ve ağzım açık kaldı.

King daha önce Freddie Mercury/Queen hakkındaki biyografi filmi Bohemian Rhapsody'nin yapımcılığını üstlenmiş ve Scorsese'nin filmi Köstebek'le (The Departed) Oscar kazanmıştı.