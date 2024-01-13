Michael Jackson biyografi filminin vizyon tarihi belli oldu
Müzik ikonu olarak gösterilen Michael Jackson'ın biyografi filmi için tarih verildi. Yönetmenliğini Antoine Fuqua'nın üstenldiği filmde başrol olarak Jaafar Jackson yer alacak
BİYOGRAFİ FİLMİNİN TARİHİ NETLEŞTİ
Michael Jackson'ın hayatını konu alan biyografi filmi 18 Nisan 2025 tarihinde vizyona girecek.
Yönetmenliğini Antoine Fuqua'nın üstenliği filmde Michael Jackson'nı yeğeni Jaafar Jackson canlandıracak. Filmin yapımına bu yıl 22 Ocak'ta başlanacak.
Ridley Scott'ın Gladyatör (Gladiator), Martin Scorsese'nin Göklerin Hakimi (The Aviator) ve Sam Mendes'in James Bond filmleri Skyfall ve Spectre'yi ya yazan ya da ortak yazarlığını yapan John Logan, filmin senaryosunu kaleme aldı.
Geçen yıl Entertainment Weekly'ye konuşan Fuqua, filme yaklaşımının şöyle olacağını söylemişti:
Sadece bildiğimiz haliyle gerçekleri anlatmak; sanatçı hakkında, adam hakkında, insan hakkında. Bilirsiniz; iyi, kötü ve çirkin.
2009'da aşırı dozda uyuşturucu sonucu kalbinin durmasıyla hayatını kaybeden Jackson'ın ünü, çocukları cinsel istismara maruz bıraktığına dair 1990'larda yöneltilen bir dizi iddiayla zedelenmişti. 2005'te kamuoyunda geniş yankı uyandıran bir davada cinsel taciz suçundan beraat etmişti.
Fuqua, Michael'ın abisi ve Jackson 5 grubunun üyesi Jermaine Jackson'ın oğlu olan 27 yaşındaki Jaafar Jackson'ın, amcasını canlandıracak isimler arasında öne çıkan seçim olduğunu da sözlerine ekledi.
Fuqua, "Michael'a bu kadar benzemesi çok acayip" demişti.
Onun gibi konuşuyor, onun gibi dans ediyor, şarkı söylüyor. Gerçekten acayip. Harika bir yapımcı olan Graham King onu bulup benimle tanıştırdı ve ağzım açık kaldı.
King daha önce Freddie Mercury/Queen hakkındaki biyografi filmi Bohemian Rhapsody'nin yapımcılığını üstlenmiş ve Scorsese'nin filmi Köstebek'le (The Departed) Oscar kazanmıştı.