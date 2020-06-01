AA

Oynadığı 15 sezonda 6 şampiyonluk yaşayan 57 yaşındaki eski basketbolcu Jordan, sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "Derin bir üzüntü, acı ve kızgınlık içindeyim. Herkesin acısını ve hayal kırıklığını hissediyorum. Ülkemizdeki beyaz olmayanlara karşı kökleşmiş şiddet ve ırkçılığa hesap soran insanları destekliyorum. Bıktık artık." ifadesini kullandı.

Jordan, "Tek ses halinde liderlerimize kanunları değiştirmesi için baskı uygulamalıyız ya da sistematik değişim sağlamak için oy hakkımızı kullanmalıyız." açıklamasını yaptı.

Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine spor camiasından gelen tepkiler her geçen gün artıyor.

Ulusal ve uluslararası spor camiasının önde gelen kulüp, yönetici ve sporcuları, ABD'de yaşanan ırkçılık olayını hafta boyunca sosyal medyadan attıkları mesajlarla kınamaya devam etti.

Minneapolis kentinde geçen pazartesi günü yaşanan olayda 46 yaşındaki Floyd'un ölümü üzerine soruşturma başlatılırken, bu kişinin gözaltına alınma şekli tepkilere neden oldu.

Yoldan geçenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, polisin yere yatırdığı Floyd'un boynuna dizini basarak, diğer ekipleri beklediği görülüyor.

Görüntülerde siyahi adamın, yerde bulunduğu esnada, "Lütfen, nefes alamıyorum. Karnım, boynum her yerim acıyor. Lütfen biraz su verin. Beni öldürmeyin." diyerek dakikalarca yalvardığı ve bir süre sonra hareketsiz kaldığı yer alıyor.