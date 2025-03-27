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        Haberler Spor Basketbol NBA Michael Jordan'ın formasına servet ödendi! - Basketbol Haberleri

        Michael Jordan'ın formasına servet ödendi!

        Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği forma açık artırmayla yeni sahibini buldu. Jordan'ın 23 numaralı forması yapılan satışın ardından NBA tarine geçti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.03.2025 - 15:18 Güncelleme: 27.03.2025 - 15:18
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        Michael Jordan'ın bir hazırlık maçında giydiği ve imzaladığı Chicago Bulls forması, New York merkezli müzayede evi Sotheby's'te gerçekleştirilen açık artırmada 4.2 milyon dolara satıldı.

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        Bu formanın Jordan'ın NBA'de oynarken giydiği ilk forma olduğu belirtildi.

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        Formanın Jordan'a verilmeden önce başka oyuncular tarafından giyilmiş olabileceği öne sürüldü.

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        Bu satışın açık artırmada satılan en pahalı beşinci NBA forması olduğunu aktarıldı.

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        Daha yüksek fiyata satılan dört formadan ikisi de Jordan'ın formasıydı.

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