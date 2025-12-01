Michelle Carvalho: İstanbul, her zaman çok güzel

32 yaşındaki Brezilyalı emekli model Michelle Carvalho, adını 10 yıl önce Şilili yıldız futbolcu Alexis Sánchez ile yaşadığı ilişkiyle duyurmuştu.

Son dönemde fiziksel değişimiyle gündeme gelen ve modellik kariyerine ara vererek sosyal medya fenomenliğine geçiş yapan Michelle Carvalho, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a özel bir gezi gerçekleştirdi.

58 kilodan 100 kiloya çıktığı bu süreçte dahi takipçileriyle etkileşimini sürdüren model, şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini deneyimledi.

Michelle Carvalho'nun gezi rotasında;Çamlıca Camii, Galata Kulesi ve Kapalı Çarşı gibi şehrin ikonik mekânları yer aldı. Özellikle Kapalı Çarşı'da giydiği tarihi kostümle dikkat çeken Carvalho, çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından "İstanbul, her zaman çok güzel" notuyla paylaşarak şehre olan hayranlığını dile getirdi.