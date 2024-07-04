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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Michy Batshuayi: Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum - Galatasaray Haberleri

        Michy Batshuayi: Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum

        Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 19:12 Güncelleme: 04.07.2024 - 19:14
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        "Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum"
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        Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayı giyeceği için gurur duyduğunu dile getirdi.

        Belçikalı santrfor, sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

        2026-2027 sezonu sonuna kadar Galatasaray ile sözleşme imzalayan Batshuayi, "Çok mutluyum. Galatasaray, büyük bir kulüp. Çok sık şampiyonluk yaşayan bir takım ve bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray, birkaç seneden beri beni istiyordu. Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Allah'ın yardımıyla bu formayı giyeceğim. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

        Sarı-kırmızılı takımda 44 numaralı formayı giyecek 30 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'ın bana duyduğu güvene karşılık çok çalışarak iyi sonuçlar almaya devam edeceğim. Yapmam gerekenleri yerine getireceğim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacağım için mutluyum. Bu statta oynamak muhteşem bir deneyim olacak. İnanılmaz bir taraftara sahibiz. Bu, bana daha çok çalışarak gol atma isteği veriyor." şeklinde konuştu.

        Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a transfer olarak 3 büyük takımın formasını giyen ilk yabancı futbolcu ünvanına sahip olacak Michy Batshuayi, "Süper Lig her geçen gün daha iyi bir hale geliyor. Üç büyük takımda da oynamış olacağım. Bu, çok büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

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