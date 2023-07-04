The Mirror gazetesinde de kaynakların, "Yüzüğünün nişan yüzüğü olduğu çok net. Onlar nişanlandı. Ailesi de nişanlanmalarından dolayı heyecanlı" ifadeleri yer almıştı. Daha önce People Dergisi'ne konuşan Melanie Hamrick, kendini hiç evlenirken görüp görmediği sorulduğunda, "Bilmiyorum. Ben anı yaşayan bir insanım, yani kim bilir" yanıtını vermişti.