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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı

Rolling Stones'un solisti Mick Jagger, 2014'ten bu yana birlikte olduğu Melanie Hamrick ile nişanlandı

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  • Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı - Magazin haberleri

    Rock müziğin efsanevi ismi Mick Jagger ile koreograf ve eski bir balerin olan sevgilisi Melanie Hamrick ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

    Rolling Stones grubu üyesi Mick Jagger ile Melanie Hamrick, 2014'ten bu yana birlikte. Çiftin 2016'da Deveraux Octavian Basil Jagger adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.
  • Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı - Magazin haberleri

    Melanie Hamrick'in nişan parmağında yüzükle görüntü vermesinin ardından çiftin ilişkilerini bir adım ileri götürdükleri iddia edildi.

    Melanie Hamrick'in daha önce People Dergisi'ne verdiği röportajda parmağındaki mücevherin bir "söz yüzüğü" olduğunu söylese de o zamandan beri arkadaşlarına ve ailesine Mick Jagger ile nişanlı olduğunu açıkça belirttiği söyleniyor.
  • Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı - Magazin haberleri

    Metro gazetesine konuşan bir kaynak, yakın zamanda New York'a yaptığı bir gezi sırasında Melanie Hamrick'in "Amerikan Bale Tiyatrosu'nda olduğunu ve arkadaşlarına Mick ile nişanlandığını söylediğini" öne sürdü.
  • Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı - Magazin haberleri

    The Mirror gazetesinde de kaynakların, "Yüzüğünün nişan yüzüğü olduğu çok net. Onlar nişanlandı. Ailesi de nişanlanmalarından dolayı heyecanlı" ifadeleri yer aldı. Haziran ayında People Dergisi'ne konuşan Hamrick, kendini hiç evlenirken görüp görmediği sorulduğunda, "Bilmiyorum. Ben anı yaşayan bir insanım, yani kim bilir" yanıtını vermişti.
  • Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı - Magazin haberleri

    YEDİ ÇOCUĞU DAHA VAR

    İngiliz müzisyen Mick Jagger'ın Melanie Hamrick ile birlikteliğinden doğan oğlunun yanı sıra yedi çocuğu daha var. Sekiz çocuk babası Jagger'ın ilk çocuğu Amerikalı şarkıcı Marsha Hunt ile birlikteliğinden 1970 yılında dünyaya gelen Karis Hunt Jagger.

    Mick Jagger 1971 ile 1977 yılları arasında Bianca PErez-Mora Macias ile evliydi ve bu evlilikten kızı Jade Sheena Jezebel Jagger dünyaya geldi.
  • Mick Jagger sekizinci çocuğunun annesi Melanie Hamrick ile nişanlandı - Magazin haberleri

    Mick Jagger'ın model Jerry Hall ile birlikteliğinden de dört çocukları oldu; Elizabeth, James, Georgia ve Gabriel.

    Mick Jagger'ın yedinci çocuğu Lucas, Jerry Hall ile birlikteyken bir başka model Luciana Gimenez ile yaşadığı yasak aştan dünyaya geldi. Aldatıldığını öğrenen Hall, Jagger'dan 1999'da ayrıldı.

    Fotoğraflar: AP, Shutterstock, Mega

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