YEDİ ÇOCUĞU DAHA VAR

İngiliz müzisyen Mick Jagger'ın Melanie Hamrick ile birlikteliğinden doğan oğlunun yanı sıra yedi çocuğu daha var. Sekiz çocuk babası Jagger'ın ilk çocuğu Amerikalı şarkıcı Marsha Hunt ile birlikteliğinden 1970 yılında dünyaya gelen Karis Hunt Jagger.

Mick Jagger 1971 ile 1977 yılları arasında Bianca PErez-Mora Macias ile evliydi ve bu evlilikten kızı Jade Sheena Jezebel Jagger dünyaya geldi.