        Mickey Rourke bağışları geri vermeye çalışıyor

        Mickey Rourke bağışları geri vermeye çalışıyor

        Adına bağış kampanyası düzenlenen Mickey Rourke, bu kampayayı başlatanların dolandırıcı olduğunu söyleyerek, bağış yapanlara paralarını iade etmeye çalışıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 16.01.2026 - 11:12
        Bağışları iade ediyor
        Maddi sıkıntı içinde olduğu, 59 bin dolarlık kira borcu nedeniyle evden tahliye edileceği haberleriyle gündeme gelen ABD'li ünlü oyuncu Mickey Rourke adına Los Angeles'taki evinden çıkarılmasını önlemek amacıyla 100 bin dolarlık bir hedefle bir bağış toplama sayfası oluşturulmuştu.

        100 bin dolar hedefli kampanyanın kendisinin bilgisi dışında olduğunu açıklayarak, hayranlarından para göndermemelerini isteyen Rourke, şimdi paraları iade etmek için çaba sarf ediyor.

        Dün, bağış toplama dolandırıcılığı hakkında açıklama yapan 73 yaşındaki Mickey Rourke, avukatının, bağış yapan herkesin parasını geri almasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yaptığını söyledi. Rourke, hâlâ iade edilmesi gereken 90 bin dolar olduğunu belirtti.

        Arkadaşı Liya-Joelle Jones'un başlattığı kampanya duyurulurken, Mickey Rourke'un onayıyla bağış istendiği belirtilmişti. 'Mickey Rourke'un Evinde Kalmasına Yardım Edin' başlıklı 'GoFundMe' hesabına hızla bağışlar yapılırken, ünlü oyuncu hemen ertesi gün hayranlarına GoFundMe'nin ne olduğunu bile bilmediğini, bu durumu sinir bozucu ve utanç verici bulduğunu açıklamıştı. Rourke, hayranlarına; "Sakın para göndermeyin" şeklinde açıklama yaparken; "Eğer paraya ihtiyacım olsaydı, beş kuruş para istemezdim. Kendime silahı doğrultup tetiği çekmeyi tercih ederdim" demişti.

        Mickey Rourke'un, kendisiyle ilgili verdiği son haberler ise olumlu...

        Los Angeles'ta yeni bir daireye taşındığı öğrenilen Mickey Rourke, Hollywood'dan iş teklifleri aldığını ve birçok ünlü arkadaşının kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Dolayısıyla ünlü oyuncu ve eski güreşçi için kriz şimdilik atlatılmış gibi görünüyor.

