        Mickey Rourke evini mahkeme kararıyla boşaltmasının ardından ilk kez görüntülendi

        Mickey Rourke evini mahkeme kararıyla boşaltmasının ardından ilk kez görüntülendi

        Kira borcu yüzünden mahkeme kararıyla evinden zorla çıkarılan ve otelde yaşamaya başlayan Mickey Rourke, ilk görüntüsünde etrafa gülücükler saçtı

        Giriş: 13.03.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Evsiz kaldı, otelde yaşıyor

        Biriken kira borcu nedeniyle ev sahibi tarafından mahkemeye verilen ve hakkında tahliye kararı çıkan Mickey Rourke, evi acilen boşaltmasının ardından ilk kez görüntülendi. Rourke'un köpeğiyle birlikte bir otelde kaldığı öğrenildi.

        Beverly Hills'te çekilen fotoğraflarında Rourke, bir pizzacıda kovboy tarzı kıyafeti ve koyu kızıl saçlarıyla görüldü.

        Bir süre önce evinin kapısında dökülmüş saçlarıyla objektiflere yansıyan 73 yaşındaki oyuncunun peruk taktığı anlaşıldı.

        30 Mart 2025'te kiraladığı, üç yatak odalı evi için 59 bin 100 dolar tutarında ödenmemiş kirasının biriktiği öğrenilen Rourke, neden kira ödemediğini açıklamış, "Kira ödemeyi bırakmamın nedeni, evdeki yaşam koşullarının kabul edilemez hale gelmesiydi. Aylar boyunca, düzeltilmesi için gösterdiğim çabalara rağmen, ciddi sorunlar defalarca giderilmedi" demişti.

        Rourke, evde süregelen kemirgen sorunlarının hiçbir zaman tam olarak çözülmediğini, banyo ve tesisatla ilgili sık sık sorunlar yaşadığını söylemiş, defalarca onarım talebinde bulunduğu halde sorunların giderilmediğini ve evin temel bakımının hiçbir zaman düzgün bir şekilde yapılmadığını öne sürmüştü.

        "Kira ödemeyi durdurma kararı kolay aldığım bir karar değildi" diyen Rourke, "Bu sorunların düzeltilmesi için yapılan onca girişimden sonra, bu kadar kötü durumda olan bir ev için ödeme yapmaya devam edemezdim" ifadesini kullanmıştı.

        "BANA BAĞIŞ YAPMAYIN"

        18 Aralık'ta ev sahibi, oyuncuya borcunu ödemesi veya evi boşaltması için üç günlük bir ihtarname göndermişti. Rourke, tebligata veya daha sonraki mahkeme başvurusuna yanıt vermeyince, mahkeme ev sahibi lehine gıyabi karar verdi. Karar, evin derhal boşaltılmasını sağladı.

        Rourke'un evden çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ilk kez ortaya çıktıktan sonra kirasını ödemesine yardımcı olmak için bir GoFundMe kampanyası başlatılmıştı. Bu kampanya ile 100 bin dolardan fazla para toplansa da, oyuncu, bu bağış kampanyasıyla hiçbir ilgisinin olmadığını ve bunu "utanç verici" bulduğunu belirtmişti.

        Söz konusu bağış toplama kampanyasından önceden haberdar olmadığını belirten oyuncu, hayranlarından bağış yapmamalarını istemiş, hatta verilen paraları sahiplerine geri ödemek için uğraşacağını açıklamıştı.

        Rourke, 1980'lerde 'Diner', 'Siyam Balığı' ve '9½ Hafta' gibi filmlerle ün kazandıktan sonra, yıllar sonra 2008 yapımı 'Şampiyon' (The Wrestler) filmindeki performansıyla yeniden beğeni topladı ve bu rolüyle Oscar adaylığı elde etti.

        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        ABD Savunma Bakanı : Hamaney yaralı, bugün İran'ı çok sert vuracağız
        MSB: İran füzesi imha edildi!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cerrahpaşa'da temel atma töreninde açıklamalar
        Kadıköy'deki soygun dehşetinden cinsel saldırı da çıktı!
        Ramazan Günlüğü
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Trafiğe çözüm: "Yerin altına inmemiz lazım"
        'Kızılcık Şerbeti'nden İspanya'ya selam
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Her şeye rağmen Ersin!
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
