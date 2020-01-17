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Microsoft çevre için 1 milyar dolarlık yatırım yapacak

10 yıl içinde "karbon negatif" şirketi olma hedefini açıklayan Microsoft, çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesine yardımcı olmak için 1 milyar dolar yatırım yapacak. Oluşturulacak olan İklim İnovasyonu Fonu’yla 2030 yılında karbon ayak izini ortadan kaldırma konusunda taahhütte bulunan Microsoft, 2050 yılında ise kurulduğundan bugüne kadar yaydığı tüm karbon miktarını sıfırlamayı hedefliyor.

microsoft
HABERTURK.COM

ABD’li teknoloji şirketi Microsoft, 2030 yılında “sıfır karbon” şirket olmak için 1 milyon dolar yatırım yapacağını ve bu yatırım çerçevesinde geliştirilecek teknolojiler sayesinde atmosfere yaydığı karbon miktarından daha fazlasını yok edeceğini taahhüt etti. 

Microsoft bu kapsamda 2050 yılında, kurulduğu 1975 yılında beri doğrudan ya da elektrik tüketimi yoluyla salınan tüm miktarının üzerinde karbon temizliği yapmayı planlıyor.

Microsoft CEO’su Satya Nadella, Başkanı Brad Smith ve Finans Direktörü Amy Hood’un yaptığı ortak duyuruda, bu yatırımla ağaçlandırma ve yeniden ormanlaştırma, topraktan karbon tahsisi, karbon tutma ve depolama yoluyla biyoenerji ve karbonu doğrudan havada yakalama gibi çalışmalara destek verileceği belirtildi.

'2030'DA KARBON NEGATİF ŞİRKET OLMAK İSTİYORUZ'

Yapılan duyuruda Microsoft CEO’su Satya Nadella şunları söyledi:

“Çevresel faaliyetler açısından karbon konusunda nötr olmak yeterli değil. Çevre konusunda çalışmalar yürüten bilim adamları, karbon salınımın önüne geçilmezse bunun felaketlerle sonuçlanacağını söylüyor. Buradan yola çıkarak daha yaşanabilir bir dünya için neler yapabileceğimizi masaya yatırdık. Biz karbon negatif şirket olmak için büyük bir yatırım kararı aldık. 1 milyar dolar yatırımla İklim İnovasyonu Fonu oluşturduk. Bu yatırım çerçevesinde karbon izleme ve yakalama teknolojilerinin geliştirilmesini destekleyeceğiz. Kurulduğumuz günden bu güne kadar neden olduğumuz karbon salımını elimine etmeyi, bu miktarın üzerinde karbonu dünyadan temizlemeyi planladık. İlk hedefimiz 2030’da karbon negatif şirket olmak.”

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