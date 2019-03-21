Microsoft, Windows için geliştirilen tehdit koruma aracı Windows Defender ATP’nin artık Mac’lere de geleceğini duyurdu. Daha önceleri bu araç sadece Windows için sunulan ve Microsoft 365 abonelerinin cihazlarını koruyan bir çözümdü. Ancak Microsoft’un Apple’ın Mac’leri için sunduğu aracın adı da haliyle değiştirildi. Microsoft’un Mac’ler sunacağı bu güvenlik aracının adı “Windows Defender” yerine “Microsoft Defender” oldu.
Microsoft Defender, Microsoft 365’in bir parçası olduğu için, bu kullanıcıların Mac bilgisayarlarla bir işinin olup olmadığı akla gelebilir. Ancak hem Windows hem de Mac sistemleri bir arada bulunduran birçok işletme bulunuyor. Bu işletmeler çalışanlarına hâlihazırda Office uygulamalarını temin ediyor. Bu yüzden de işletmelerin bilgi teknolojileri (BT) departmanlarının, tüm sistemlere yönelik güvenlik çözümü ihtiyacı da varlığını koruyor.
ABD’li teknoloji devi, Microsoft Defender ATP’nin Mac versiyonunun çıkarılmasına ek olarak, servise ait ek tehdit ve hassasiyet yönetim yeteneklerini de duyurdu. İşletmelere güvenlik tehditlerini proaktif biçimde izlemeyi ve tespit etmeyi sağlayan araçlara odaklanan Microsoft, yeni aracında makine öğrenimi algoritmasından da yararlandığını açıkladı.
ARTIK WINDOWS MERKEZLİ OLMAYACAK
TechCrunch’a konuşan Microsoft’un Office ve Windows’tan sorumlu kurumsal başkan yardımcısı Jared Spataro, “Bizim için her şey, kişiyi takip eden ve bireyin daha üretken olmasına yardım eden deneyimlerle ilgili. Tıpkı daha önce Office ile yaptığımız gibi - ki, bunu sadece Windows’un dışına çıkarmak bizim için büyük bir hamleydi - ancak gerçekten doğru bir işti. Bu nedenle ilerleyeceğimiz yön burası” dedi.
Microsoft’un Windows odaklı yaklaşımından vazgeçtiğine vurgu yapan Spataro, “Microsoft 365 deneyiminin yalnızca Windows merkezli olmaması için her uç noktayı güvence altına almaya niyetliyiz” diye konuştu.
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