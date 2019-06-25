100 milyar doları aşan kişisel servetiyle Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos’un ardından dünyanın en zengin ikinci kişisi olan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, en büyük hatasını açıkladı.

Bir risk sermayesi şirketinin etkinliğinde konuşan Gates, şu ana kadarki en büyük hatasının şirketinin mobil işletim sistemiyle ilgili olarak verdiği kritik kararlar nedeniyle Microsoft’un başarılı bir akıllı telefon işletim sistemi oluşturmadığını ve bu şekilde Google’ın Android geliştirmesine izin verdiğini söyledi.

Gates, “Bugüne kadar yaptığım en büyük hata, Microsoft’un Android gibi olamamasına neden olan yanlış kararlardır. Android, standart Apple dışı telefon platformu ve bunu aslında Microsoft’un kazanması doğal bir şeydi” dedi.

‘KAZANAN HEPSİNİ ALIR…’

Microsoft’un kurucusu, şu itirafta bulundu: “Yazılım dünyasında bu platformlar, kazananın her şeyi aldığı pazarlardır. Eğer burada yarısı veya yüzde 90’ı kadar uygulama ile varsanız, korkunç sona ulaşma yolundasınız demektir. Bu alanda Apple dışı bir işletim sistemi için yer vardı. Bunun değeri nedir? 400 milyar dolar G ( Google) şirketinden M ( Microsoft) şirketine transfer edilebilirdi.”

YÜZDE 0.24 İLE HAVLU ATTI!

2003 yılında kurulan Android’i Google 2005 yılında 50 milyon dolar karşılığında satın almıştı. İlk mobil işletim sistemi versiyonunu 2008 yılında çıkaran Android, dünya akıllı telefon pazarında yüzde 75’lik pay ile liderliği elinde bulunduruyor. Açıklanan son verilere göre küresel çapta 2.5 milyarı aşkın Android kullanıcısı bulunuyor. Mayıs 2019 itibariyle Microsoft’un Windows’un mobil işletim sistemindeki pazar payı ise sadece yüzde 0.24.

Microsoft ise deyim yerindeyse geç uyandığı mobil işletim sistemi pazarında, Windows Mobile ile var olmaya çalışmış ancak Apple ile Google arasında yaşanan iOS-Android rekabetinde havlu atmak durumunda kalmıştı.