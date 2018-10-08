ABD’li yazılım devi Microsoft, kullanıcıların yaşadığı sorunlar nedeniyle Windows 10’un Ekim 2018 güncellemesini geri çekti. Şirket, güncellemede yer alan ve kullanıcıların dosyalarının silinmesini yol açan hata nedeniyle soruşturma başlattığını da duyurdu. Microsoft, bu hatanın neden kaynaklandığını tespit edene kadar Windows 10 güncellemesini de askıya aldığını açıkladı.

Windows 10 için 2 Ekim’de yayınlanan güncellemesi nedeniyle çok sayıda kullanıcı, bu güncellemeyi yaptıktan sonra cihazlarındaki bazı belgelerinin kaybolduğundan şikayete diyordu.

Microsoft’tan konuyla ilgili olarak resmi blogu üzerinden yapılan duyuruda, “Güncellemeden sonra bazı dosyaları eksik olan kullanıcıların raporlarını araştırırken tüm kullanıcılar için Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'nin (sürüm 1809) kullanıma sunulmasını durdurduk” denildi.

‘LÜTFEN GÜNCELLEMEYİN!’

Kullanıcılara eğer önceden indirdilerse, Ekim 2018 güncellemesini yüklememelerini de öneren Microsoft, “Windows 10 Ekim 2018 Güncelleme dosyalarını ‘manuel’ olarak yüklediyseniz, lütfen yeni bir güncelleme gelene kadar sisteminizi güncellemeyin" uyarısında da bulundu.

Microsoft'tan yapılan açıklamaya göre güncelleme sorunundan etkilenen platformlar ise şunlar: Windows 10 (versiyon 1809), Windows Server (versiyon 1809), Windows 10 IoT Core (versiyon 1809), Windows 10 Enterprise LTSC 2019, Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019, Windows Server 2019.

Microsoft, sözkonusu güncelleme paketi yüzünden kişisel belge ve dosyalarını kaybeden kullanıcıların ne yapması gerektiği konusunda bir açıklama yapmazken; yaşanan sorunun ne zaman çözüleceği ise henüz bilinmiyor.

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