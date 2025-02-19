Mide bulantısı, mide yanması orucu bozar mı?Diyanet'e göre oruçluyken mide bulantısı ve mide yanması orucu bozar mı?

Hastalık, açlık ve yolculuk gibi durumlarda mide bulanması ya da yanmasıyla karşılaşabilirsiniz. Böyle zamanlarda imtemsizce kusmaya yeltenebilir ya da bu refleksi gösterebilirsiniz. Bazı durumlarda isteyerek ve bilinçli olarak kusabilirsiniz. Bu durumlardan hangisi yanlış? Söylenen bu durumlar orucu bozar mı? Detaylar yazının devamında…

MİDE BULANTISI ve YANMASI ORUCU BOZAR MI?

Bu konularda en yetkili mecra Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Diyanet’e göre miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen bir kusuntu durumunda oruç bozulmaz. Midenizden ansızın yükselen acı sular da orucunuza zarar vermez. Özellikle reflü ve gastrit hastalarının yaşadığı bu sorunların bilinçsiz yaşanmasıyla oruç bozulmaz. Ancak kişi mide bulantısı ya da yanmasıyla kendini bilinçli şekilde ağız dolusu kusturuyorsa oruca zarar gelir. Bu konuda Diyanet’in yaptığı açıklama şöyledir;

“Miktarı fark etmeksizin kendiliğinden gelen kusma halinde oruç bozulmaz. Mideden ağıza doğru yükselen sıvılar da orucu bozmaz. Bilerek ve isteyerek ağız dolusu kusma hali ise orucu bozar.”

Kaynak: kurul.diyanet.gov.tr

MİDE YANMASI VE BULANMASIYLA KUSAN KİŞİLERİN ORUCU BOZULUR MU?

Mide yanması ve bulantısıyla kusan bir kişinin orucu bozulmaz ancak bunu bilinçli yapmamalıdır. Bu konuda bazı hadisler mevcuttur;

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32 [2380]; Tirmizî, Savm, 25 [720]) buyurmuştur.

Kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Fethü'l-kadîr, 2/334-335; el-Fetâva’l-Hindiyye, 1/205).

KUSMUK YUTMAK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ağza gelen kusmuğu yutmak orucu bozmaz. Sadece kusmuk değil, ağza aniden gelen ve tekrar mideye inen mide suyu, balgam vb. şeyler de orucu bozmaz. Oruç sadece kişi kendi isteğiyle ağız dolusu miktarda kusarsa bozulur. Kişinin kendi vücudunun ürettiği bir sıvıdan oruç bozulmaz. Orucu bozma hali dışarıdan alınan sıvı ya da gıda ile gerçekleşir.