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        Haberler Gündem 3. Sayfa Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenazeden dönenleri taşıyan midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürüklenerek yan yattı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2025 - 08:03 Güncelleme: 03.06.2025 - 08:03
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        Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!
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        Yozgat'ta yürek yakan kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Akdağmadeni ilçesi bağlı Sazlıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas'ta cenazeye katılan 29 kişi, Ankara'ya dönmek için midibüsle yola çıktı.

        MİDİBÜS YAN YATIP SÜRÜKLENDİ

        DHA'daki habere göre Halil İbrahim K’nin virajda kontrolünü yitirdiği midibüs, yolda sürüklenerek yan yattı.

        İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Duran Lalek ve Hasan Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        15 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Yaralanan 15 kişi ise yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        VALİ ÖZKAN: 2 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETMİŞ, 15 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR

        Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ardından Sorgun Devlet Hastanesine geçen Vali Özkan, burada yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi edindi. Yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Özkan, tedavi süreçlerinin titizlikle takip edileceğini belirterek, her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.

        Ayrıca kazaya ilişkin yazılı açıklama yapan Vali Özkan, "İlimiz Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkiinde saat 14.10'da Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan, içerisinde 29 yolcunun bulunduğu otobüsün virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı kazada 2 vatandaşımız vefat etmiş 15 vatandaşımız yaralanmıştır.

        Kaza haberinin alınmasının ardından tüm ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Yaralı vatandaşlarımız ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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