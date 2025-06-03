Midibüs devrilip sürüklendi! Taziye dönüşü facia!

Yozgat'ta yürek yakan kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Akdağmadeni ilçesi bağlı Sazlıdere köyü mevkiinde meydana geldi. Sivas'ta cenazeye katılan 29 kişi, Ankara'ya dönmek için midibüsle yola çıktı.

İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Duran Lalek ve Hasan Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan 15 kişi ise yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

VALİ ÖZKAN: 2 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETMİŞ, 15 VATANDAŞIMIZ YARALANMIŞTIR

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, kaza alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Ardından Sorgun Devlet Hastanesine geçen Vali Özkan, burada yaralıları ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi edindi. Yaralıların yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Özkan, tedavi süreçlerinin titizlikle takip edileceğini belirterek, her türlü desteğin sağlanacağını ifade etti.

Ayrıca kazaya ilişkin yazılı açıklama yapan Vali Özkan, "İlimiz Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere mevkiinde saat 14.10'da Sivas'tan Ankara'ya gitmekte olan, içerisinde 29 yolcunun bulunduğu otobüsün virajı alamayarak devrilmesi sonucu meydana gelen tek taraflı kazada 2 vatandaşımız vefat etmiş 15 vatandaşımız yaralanmıştır.

Kaza haberinin alınmasının ardından tüm ekiplerimiz olay yerine intikal etmiştir. Yaralı vatandaşlarımız ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.