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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Eyüpspor Midtsjö'nün yeni adresi! - Futbol Haberleri

        Fredrik Midtsjö'nün yeni adresi!

        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, Pendikspor forması giyen Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağladı. Norveçli futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2024 - 18:36 Güncelleme: 27.06.2024 - 18:36
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        Midtsjö'nün yeni adresi!
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        Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, transfer çalışmalarına başladı.

        Arda Turan'ın ekibi, Pendikspor forması giyen Fredrik Midtsjö ile anlaşma sağladı. Norveçli futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

        Sözleşmedeki opsiyon maddesinin Eyüpspor'da olduğu öğrenilirken trnasferin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

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