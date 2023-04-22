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Mifepriston: ABD Yüksek Mahkemesi kürtaj hapına erişimi kısıtlayan kararı durdurdu

ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hapına onayın durdurulması talebiyle açılan dava devam ederken, hapa erişimin devam etmesine karar verdi.

Mifepriston: ABD Yüksek Mahkemesi kürtaj hapına erişimi kısıtlayan kararı durdurdu
BBC TÜRKÇE

ABD Yüksek Mahkemesi, kürtaj hapına onayın durdurulması talebiyle açılan dava devam ederken, hapa erişimin devam etmesine karar verdi.

Bu kararla, bir alt mahkeme tarafından ilacın kullanımına getirilen kısıtlamalar geçici olarak durduruldu.

Karara konu edilen ‘mifepriston’ isimli ilaç, hamileliğin ilk 10 haftasında gebeliği sonlandırmak için kullanılıyor.

İki muhafazakar yargıç karara red oyu verdi, ABD Başkanı Joe Başkan Biden ve kürtaj yanlısı aktivistler ise mahkemenin kararını memnuniyetle karşıladı.

Ancak ‘National Right to Life’ (Ulusal Yaşam Hakkı) isimli kürtaj karşıtı grubun başkanı Carol Tobias, nihai kararın kürtaj ilaçlarının kadınlar için tehlikeli olduğunu teyit etmesini umduğunu söyledi.

ABD'deki kürtaj karşıtı aktivistler, Yüksek Mahkeme geçen yıl kürtajı ülke çapında anayasayla güvence altına alan kararı bozduğundan beri, kürtaj ilaçlarının kullanımını giderek daha fazla yasaklama veya kısıtlama arayışındalar.

ABD'de 3’te 2’si muhafazakar yargıçlardan oluşan Yüksek Mahkeme geçen yıl, kürtajı ülke çapında yasal hale getiren Roe vs Wade (Wade'e karşı Roe) kararını iptal etmiş ve eyaletlere kürtajı yasaklama hakkı tanımıştı.

Kürtaj Getty Images
Bir kürtaj yanlısı, "Kürtaj hapları cinayettir" yazan pankartı hazırlıyor

Mifepriston, iki aşamalı bir sürecin parçası. Şu anda ülkedeki kürtajların yarısından fazlası bu ilaç aracılığıyla gerçekleşiyor. Şimdiye kadar ABD'de beş milyondan fazla kadın tarafından gebeliklerini sonlandırmak için kullanıldı.

İlk olarak ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından dört yıllık incelemenin ardından 20 yıldan uzun bir süre önce onaylandı.

FDA ayrıca mifepriston’u ekstra kısıtlamalar ve düzenli değerlendirmeler gerektiren 60 ilaç arasında kategorilendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerikan Jinekoloji ve Obstetri Derneği de dahil olmak üzere bilinen tıp kuruluşları, kürtaj hapının güvenli ve etkili olduğunu söylüyor.

Ancak bu ayın başlarında Teksas’ta bir mahkeme, FDA’nın bazı ilaçların hızla onaylanmasına izin veren federal kuralları ihlal ettiği ve ilaca ilişkin bilimsel değerlendirmesinde hata yaptığı gerekçesiyle, FDA'nın onayını askıya aldı.

Yargıç Matthew Kacsmaryk’in ön kararı, bir grup kürtaj karşıtı sağlık uzmanının mifepriston’un kullanımına karşı çıkan bir dava açmasının ardından geldi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Teksas kararını temyize götürdü ve Teksas mahkemesinin kararının askıya alınmasını istedi.

Temyiz Mahkemesi, temyiz süreci devam ederken mifepriston’un bazı kısıtlamalarla kullanımda kalabileceğine karar verdi.

Kısıtlamalar çerçevesinde ilaca erişim süresi hamileliğin 10’uncu haftasından 7’inci haftasına düşürülmüştü. Ayrıca doktora gitmeye gerek kalmadan posta yoluyla ilacın sağlanmasına da son verilmişti.

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