Migros 10 bin ton balık alacak Migros, Türkiye'nin bin 200 mağazasından satışa sunmak üzere yıl sonuna kadar 10 bin ton balık alımı gerçekleştirecek

Mersin, Antalya, İzmir, İstanbul, Ankara, Muğla ve Trabzon olmak üzere farklı bölgelerdeki illerden alım yapan Migros, Türkiye’nin bin 200 mağazasından satışa sunmak üzere yıl sonuna kadar 10 bin ton balık alımı gerçekleştirecek. Migros, balık satışı gerçekleştirdiği noktaları yeni açtığı mağazalarla ve tek günlük satış noktaları ile arttıracak.

Migros'un yıl sonuna kadar 10 bin ton balık alımı gerçekleştirme hedefinde olduğuna vurgu yapan Migros Taze Ürünler Pazarlama Direktörü İbrahim Sözen, “Geçtiğimiz yıl ‘İyi Balık’ projesini başlattık. ‘Türkiye’nin en geniş balık ağını örüyoruz!’ diyerek haftanın 6 günü günlük sevkiyatla en taze ve en bol balık çeşidini mağazalarımıza ulaştırıyoruz. Balık üretiminin sürdürülebilirliğini desteklemek amacı ile tezgâha ulaşan balıkların kalite standartlarının artırılması için eğitimler veriyoruz. Müşterilerimizin en taze, kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı deniz ürünlerine ulaşabilmesi için balığı doğrudan tekneden, halden ve üreticiden alarak mağazalarımızda satışa sunuyoruz. Bu yıl balıkçılarımızın Karadeniz’in en serin sularında 14 ayda yetiştirdiği Türk somonunu da reyonlarımıza taşıdık” dedi.

“Sürdürülebilir balıkçılık yöntemlerini desteklemek ve tüketicilere güvenilir ürün sağlamak için yetiştiriciliği yapılan balıkların İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifika sürecine dahil edilmesine katkıda bulunuyoruz. Bu balıklar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenmiş 193 adet kontrol ve uygunluk kriterinden geçiyor. Hedefimiz, satışımızdaki tüm çiftlik balıklarının İTU sertifikalı olması” diyen Sözen, şöyle devam etti: “Yasal mevzuata uygun olarak avlanan balıklar, sofraya kadar olan yolculuğu süresince ağır metal ve mikrobiyolojik kontrol olmak üzere laboratuvarlarımızda çok sayıda analizden geçiyor. Amacımız taze, sağlıklı ve uygun fiyatlı balığa erişimi kolaylaştırarak herkesin sofrasında yer almak.”