        Migros bayramda açık mı? Migros bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ramazan Bayramı Migros çalışma saatleri

        Ramazan Bayramı Migros çalışma saatleri: Migros bayramda açık mı?

        Ramazan Bayramı yaklaşırken "Migros bayramda açık mı?" ve "Migros bayramda çalışma saatleri nasıl olacak?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. Bayramda alışveriş yapmak isteyenler, Ramazan Bayramı Migros çalışma saatlerini gündemine aldı. Peki, Migros bayramda açık mı, kapalı mı?" İşte 2026 Migros bayram çalışma saatleri hakkında merak edilen detaylar…

        Giriş: 19.03.2026 - 15:18 Güncelleme:
        Ramazan ve Kurban Bayramı dönemlerinde Türkiye’deki zincir marketlerin çoğu bayramın ilk günü sınırlı saatlerde hizmet verirken, bayramın ikinci ve üçüncü günlerinde normal çalışma düzenine dönüyor. Bayram nedeniyel alışveriş yapmak isteyenler, Ramazan Bayramı'nda Migros'un çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki, Migros bayramda açık mı, kapalı mı, Migros bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

        MİGROS BAYRAMDA AÇIK MI?

        Migros mağazalarının çalışma prensibi hafta içi olduğu gibi hafta sonu da aynıdır. Hafta sonu da çalışma saatinde herhangi bir değişiklik yapılmaz. Vardiyalı çalışma saatleriyle hizmet sunan Migros mağazaları saat 22.00’a kadar açıktır. Migros resmi ve dini bayramlarda çalışma saatleri değişkenlik gösterebilmektedir.

        Genellikle bayramın 1. günü marketler kapalı olurken, diğer günler normal çalışma saatine dönmektedir.

        Bu uygulamanın bu bayramda da sürmesi bekleniyor.

        MİGROS ÇALIŞMA SAATLERİ

        Migros mağazalarının çalışma saatleri bulunduğu konuma ve muhitin kalabalık olup olmamasına göre değişmektedir. Çalışma saatlerinde genel olarak bahsetmek gerekirse saat 09.00 ile 22.00 arasındadır.

        Migros hafta sonu çalışma saatlerine kimi mağazalar 08.00’de başlarken kimi şubelerde 10.00’da başlamaktadır. Ancak genel olarak çalışma saatleri 09.00 ile 22.00 arasındadır.

        Hafta içi: 09.00-22.00

        Hafta sonu: 09.00-22.00

        AVM’ler için: 10.00-22.00

        MİGROS AÇILIŞ VE KAPANIŞ SAATİ

        Migros açılış saati genellikle 08.30 ya da 09.00’dır. Ancak avmlerde yer alan Migros mağazaları avmlerin saat 10.00’da açılmasından dolayı saat 10.00’da hizmete başlamaktadır.

        Migros süpermarket zincirleri spesifik bir kapanış saatine sahip değildir. Yani her mağazanın kendine has kapanış saati vardır. Saat farkları çok oynamamakla birlikte genellikle 21.30 ya da 22.00’dır. Ancak 21.00’da kapatan bazı şubeler de bulunmaktadır.

