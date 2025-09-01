Habertürk
        Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver: Anadolu'nun üretim değerlerine sahip çıkıyoruz

        Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver: Anadolu’nun üretim değerlerine sahip çıkıyoruz

        Migros, Erzurum'da düzenlenen VI. Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda yerel üreteciler ve kooperatiflerle bir araya geldi. Etkinlik alanında Migros'un ünlü şeflerinin Erzurum ispir fasulyesiyle hazırladıkları sushi, tapas formunda barbunya ezme, Hatay kömbesi ve yerli mercimekle yapılan mercimek cipsi ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver, "Migros olarak Anadolu'nun dört bir yanındaki yerel ve coğrafi işaretli üretim değerlerine sahip çıkıyor, yerel üreticimizi ve kooperatiflerimizi güçlendiriyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.09.2025 - 15:41 Güncelleme: 01.09.2025 - 15:41
        "Anadolu'nun üretim değerlerine sahip çıkıyoruz"
        Migros, Erzurum’da düzenlenen VI. Türkiye Kooperatifler Fuarı’nda yerel üreteciler ve kooperatiflerle bir araya geldi. Fuarın açılışını Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Bakanlık ve Kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri gerçekleştirdi. Fuarda, Migros’un coğrafi işaretli, yerel ve kooperatif ürünlerini sergilediği stantlar da ziyaret edildi.

        COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERLE ŞEFLERDEN LEZZET ŞÖLENİ

        Migros, fuarda özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Migros standındaki atölyelerde, yerel ve coğrafi işaretli ürünler kullanılarak özel yemekler yapıldı. Migros’un ünlü şeflerinin Anadolu Lezzetleri markası altında yer alan Erzurum’un ünlü İspir fasulyesinden hazırladıkları sushi, tapas formunda barbunya ezme, Hatay kömbe ve yerli mercimekten yapılan mercimek cipsi ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

        KAAN ÜNVER: “ANADOLU’NUN ÜRETİM DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKIYORUZ”

        Migros Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver, “Migros olarak Anadolu’nun dört bir yanındaki yerel ve coğrafi işaretli üretim değerlerine sahip çıkıyor, yerel üreticimizi ve kooperatiflerimizi güçlendiriyoruz. Alım garantisi, finansman kolaylığı, lojistik ve paketleme desteği ile verimli ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmalarına katkı sağlıyoruz. Bugüne kadar Erzurum’un ispir fasulyesinden, Kayseri’nin yerli yeşil mercimeğine, Niğde’nin patatesinden Avrupa Birliği coğrafi işaretli Bingöl Balına ve Çukurova’nın yerli susam üretimine kadar pek çok bölgesel değere sahip çıktık. Kamu ve özel sektör iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz projelerimizle yerelleşmeye verdiğimiz desteği güçlendirerek sürdürüyoruz. Erzurum’daki bu özel fuar da yerel değerlerin daha geniş kitlelerle paylaşılmasına vesile olan çok kıymetli bir buluşma oldu” dedi.

