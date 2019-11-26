Migros'ta iPhone 11 fırsatı Türkiye'de büyük yankı uyandırdı. Mağaza önlerinde büyük kuyruklar oluştu. 26 - 29 Kasım tarihlerinde Apple’dan 1.300 TL daha uygun fiyata iPhone 11 satacağını açıklayan Migros, müşterileri mağaza önüne döktü.
Apple’ın kendi sitesi ve fiziksel mağazalarında 7.299 TL’ye sattığı iPhone 11 64 GB, Migros’un düzenlediği kampanya ile 5.999 TL’ye satılacak. 26 Kasım’da başlayan kampanya 29 Kasım’a kadar sürecek.
IPHONE 11 HANGİ MİGROS'LARDA SATILIYOR?
Telefonlar hiper formatlı ve konsept mağazalarda satışa sunuldu. Cep telefonu satılan mağazalara ait liste migroskop dergisinde yer alıyor.
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