Migros Ramazan kolisi belli oldu. Merakla bekleyen vatandaşlar için Migros Ramazan kolisi 3 farklı paketlerde hazırlandı. Bütçeye göre Migros Ramazan kolisi alabilirsiniz. Sizler için Migros Ramazan paketinde neler olduğunu hazırladık. İşte hem fiyat hem de paket içinde bulunan ürünler...
1 - Migros Ramazan Bereket Paketi
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
Orkide Ayçiçek Yağı 1 L
Mutlu Burgu Makarna 500 G
Torku Küp Şeker 750 G
Eriş Un 1 Kg
Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
Knorr Tavuk Bulyon 60 G
Doğuş Rize Çay 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
Coca-Cola Şekersiz 1 L
Kenton Çikolatalı Puding 100 G
2 - Migros Ramazan Lezzet Paketi
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
Orkide Ayçiçek Yağı 1 L
Mutlu Burgu Makarna 500 G
Torku Küp Şeker 750 G
Eriş Un 1 Kg
Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
Knorr Tavuk Bulyon 60 G
Doğuş Rize Çay 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
Coca-Cola Şekersiz 1 L
Fruko Pet 1 L
Fanta Portakal 1 L
Kenton Çikolatalı Puding 100 G
Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G
Yayla Haşlanmış Nohut 700 G
Penguen Çilek Reçeli 380 G
İstanbul Türk Kahvesi 100 G
Mutlu İrmik 500 G
Cem Gemlik Yağlı Sele 351-380 Vakum 200 G
3 - Migros Ramazan Ziyafet Paketi
Yayla Pilavlık Pirinç 1 Kg
Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg
Yayla Koçbaşı Nohut 1 Kg
Torku Pilavlık Bulgur 1 Kg
Orkide Ayçiçek Yağı 1 L
Mutlu Burgu Makarna 500 G
Torku Toz Şeker 1 Kg
Torku Küp Şeker 750 G
Eriş Un 1 Kg
Billur Tuz İyotlu Sofra Tuzu 750 G
Knorr Şehriyeli Tavuk Çorbası 51 G
Knorr Tavuk Bulyon 60 G
Doğuş Rize Çay 500 G
Tat Domates Salçası 830 G
Coca-Cola Şekersiz 1 L
Fruko Pet 1 L
Fanta Portakal 1 L
Kenton Çikolatalı Puding 100 G
Yayla Haşlanmış Bezelye 700 G
Yayla Haşlanmış Fasulye 700 G
Penguen Çilek Reçeli 380 G
İstanbul Türk Kahvesi 100 G
Marmara Birlik Siyah Zeytin 381-410 Ad/Kg 200 G
Mutlu İrmik 500 G
Ege Kemalpaşa Tatlısı 140 G
Kozan Bal Kooperatifi Süzme Çiçek Balı 240 G
Mutlu Yüksük Makarna 500 G
Mutlu Spaghettı Makarna 500 G
Arifoğlu Pul Biber 70 G
Arifoğlu Nane 25 G
Arifoğlu Kekik 25 G
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