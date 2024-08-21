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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Migros'tan yılın ilk yarısında 1.9 milyar lira net kâr - İş-Yaşam Haberleri

        Migros'tan yılın ilk yarısında 1 milyar 982 milyon lira net kâr

        Migros 2024'ün ilk yarısında 1 milyar 982 milyon lira net kâr elde etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:57 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:01
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        Migros'tan yılın ilk yarısında 1.9 milyar lira net kâr
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, 2024'ün ikinci çeyreğinde 112 yeni mağaza açtı. İlk altı ayda açılan toplam 185 yeni mağaza ile şirketin mağaza sayısı 30 Haziran'da 3 bin 490'a ulaştı. Migros, temmuzda açılan 31 mağaza ile yeni mağaza açılışlarını sürdürdü. Şirket, fiziki büyümeye ek olarak, lojistik ağını güçlendirdi. Mevcut mağazaların yenilenmesine yönelik yatırımlara ağırlık veren Migros, toplam 3,6 milyar lira yatırım yaptı.

        Migros'un online kanalları, şirketin beklentilerinin üzerinde büyüme performansı sergiledi. Şirketin online gıda perakendeciliğindeki güçlü büyümesine ek olarak, online yemek dağıtım platformu da pazar payı kazanarak büyümesini sürdürdü.

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        Hem bireysel (B2C) hem de kurumsal (B2B) müşteri segmentleri için finansal çözümler sunan Migros'un fintek iştiraki Moneypay müşteri tabanını genişletti. Moneypay'in bir yıl önce 1 milyon olan kayıtlı kullanıcı sayısı haziran itibarıyla 2,7 milyona ulaştı.

        Ağırlıklı olarak içecek, şarküteri ve atıştırmalıklar sunan Macrokiosk formatı ile kişisel bakım formatı Mion coğrafi olarak genişlemeye devam etti. Migros'un yeni yatırımı Gurmepack de şirketin paketli hazır yemek satış kanallarını destekledi.

        TMS 29 ETKİSİ DAHİL SATIŞ GELİRLERİ YILLIK YÜZDE 11 ARTARAK 121,1 MİLYAR LİRAYI AŞTI

        TMS 29 enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tablolara göre, Migros'un konsolide satışları 2024'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 11 artarak 64,3 milyar liraya ulaştı. Yılın ilk 6 aylık döneminde de TMS 29 etkisi dahil satış gelirleri yıllık yüzde 11 artarak 121,1 milyar lirayı aştı. Fiziki mağazalarda ve online kanallarda artan müşteri trafiği, yeni mağaza açılışları ve rekabetçi fiyatlama stratejisi güçlü satış büyümesinin ana unsurları oldu. Şirketin online satışlarının toplam satışlar içindeki payı (tütün ve alkol ürünleri hariç) 2024 yılının ilk yarısında yüzde 18,6'ya ulaştı.

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        Migros, yılının ikinci çeyreğinde TMS 29'a göre yüzde 5,3 marj ile 3 milyar 388 milyon lira konsolide FAVÖK yaratırken, TMS 29'a göre konsolide FAVÖK yüzde 3,4 marj ile 4 milyar 97 milyon liraya ulaştı. Şirket, yılın ilk yarısında TMS 29'a göre yüzde 1,6 marj ile 1 milyar 982 milyon lira net kâr elde etti.

        Şirketin özkaynakları, yıllık yüzde 18 reel artışla haziran sonu itibarıyla 45,8 milyar liraya ulaştı.

        Migros, Temmuz 2024'te iki varlığının satış işlemlerini tamamladı. Daha önce Kazakistan'daki gıda perakende operasyonlarından çıkan ve faaliyetlerini sadece Almatı şehrinde bulunan alışveriş merkezinin yönetimi ile sürdüren şirketin bağlı ortaklığı Ramstore Kazakhstan LLC yaklaşık 34,5 milyon dolar karşılığında, Antalya'da bulunan alışveriş merkezi ise yaklaşık 26,5 milyon dolar karşılığında satıldı.

        2024 BEKLENTİLERİ

        Migros, yılın ilk yarısındaki güçlü büyüme performansı neticesinde, beklentilerini de revize etti. TMS 29 etkisi dahil bakıldığında, 2024 için konsolide satışlarda yüksek tek haneli yıllık büyüme beklentisi yıllık yüzde 10 reel büyüme olarak güncellendi. TMS 29 enflasyon muhasebesi etkisi hariç yüzde 70 olan 2024 yılı konsolide satış büyümesi beklentisi ise yüzde 75 olarak yukarı yönlü revize edildi.

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        Şirketin 2024 yılı için TMS 29 etkisi dahil konsolide FAVÖK marjı beklentisi yüzde 4,5-5 olarak güncellendi. TMS 29 etkisi hariç ise yüzde 7,5-8 mertebesinde olan 2024 FAVÖK marjı beklentisi yüzde 8-8,5 olarak yukarı yönlü revize edildi.

        2024 için 250'yi aşan yeni mağaza açılış hedefi de 350 mağazaya yükseltildi. Migros'un 2024'te yapacağı yatırım harcamaları TMS 29 etkisi hariç 8 milyar lira olarak güncellendi. Migros, büyümesini desteklemek için 10 bin yeni çalışan daha istihdam etmeyi hedefliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen, Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, yılın ilk çeyreğindeki satış büyüme momentumlarını sürdürdüklerini belirtti.

        Tort, "İkinci çeyrekte devam eden zorlu koşullara rağmen, müşterilerimize değer sunma konusundaki kararlılığımız, müşteri sayımızdaki artışta ve hızlı tüketim ürünleri pazarında pazar payı kazanmamızda en önemli etken oldu. Çok kanallı ve çok formatlı yapımız, daha fazla müşteri kazanmamızı sağladı. Bunun yanı sıra, Migros'un genişleyen ekosistemi, sürdürülebilir büyüme stratejimize katkı verdi." ifadelerini kullandı.

        Enflasyon dinamiklerinin operasyonel maliyetlerinin yönetimini zorlaştırdığını aktaran Tort, şunları kaydetti:

        "Bu yılın ilk çeyreğinde başlattığımız tasarruf tedbirlerini uygulamayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Operasyonel giderler üzerinde devam eden baskılara rağmen, müşterilerimizin bütçelerini desteklemek için uygun fiyatlı ürünler sunmaya devam ediyoruz. Son üç yılda mağaza satış alanı metrekaremizi yüzde 23 artırdık. Büyüyen mağaza ağımızın yanı sıra, tedarik zinciri yatırımlarımız da arttı. 2024'te altı yeni dağıtım merkezi açtık ve bu yatırımlara 2025'te de devam etmeyi planlıyoruz."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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