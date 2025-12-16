Habertürk
Habertürk
        Migros, üst üste üçüncü kez Global İklim ve Su Liderleri arasında yer aldığını duyurdu - İş-Yaşam Haberleri

        Migros, üst üste üçüncü kez Global İklim ve Su Liderleri arasında yer aldığını duyurdu

        Sürdürülebilirlik stratejisini tüm faaliyetlerinin odağına alan Migros, dünyanın en itibarlı çevre raporlama platformlarından CDP'nin (Karbon Saydamlık Projesi) İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programlarında bir kez daha en yüksek skor olan "A" ile derecelendirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 14:33 Güncelleme: 16.12.2025 - 14:33
        Migros, üst üste üçüncü kez Global İklim ve Su Liderleri arasında yer aldığını duyurdu
        Migros hem iklim hem de su kategorilerinde üst üste üçüncü kez “Global A Liderleri” arasında yer aldı. Migros, iklim değişikliği ve su güvenliği alanında önemli başarıya imza attı. Dünyanın en itibarlı çevresel raporlama platformu olan Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında gerçekleştirilen İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programının her ikisinden birden üst üste üçüncü kez en üst seviyeyi temsil eden “A” alarak ‘Global A Liderleri’ listesine girdi. Böylece, CDP İklim Değişikliği ve Su Güvenliği programında 7. kez İklim Liderleri, 5. kez Su Liderleri arasında yer almış oldu.

        Karbon ayak izini 1,5 derece senaryosu ile uyumlu şekilde, bilime dayalı hedefler kapsamında 2030 yılına kadar yüzde 42 azaltmayı taahhüt eden Migros, her yıl büyümesine rağmen son 4 senede yüzde 16,4 karbon azaltımı sağladı. 2050 yılı hedefi olan karbon net sıfır doğrultusunda, yenilenebilir enerji yatırımları ve iş birliklerine ağırlık vererek 2026 sonuna kadar toplam enerji tüketiminin üçte birini, kendi güneş enerjisi santrallerinden karşılamayı planlıyor.

        Migros, İyi Gelecek Planı çerçevesinde tedarikçilerini de sürdürülebilirlik planına dahil ederek etkiyi tüm ekosistemine yayıyor. Bilgi ve deneyimini ‘Sürdürülebilir İş Ortakları Ağı’ ile tedarikçilerine açan Migros, dolaylı etki ile de olsa satıştaki ürünlerin karbon ayak izini tedarikçileriyle birlikte azaltmayı hedefliyor.

        Migros, karbon salımını yüzde 90 azaltan ve patenti Migros’a ait sulu soğutma sistemini yaygınlaştırma çalışmalarının yanı sıra düşük karbon salımı etkili soğutucu gaz denemelerini de sürdürüyor. Tüm operasyonlarında su kullanımını 2030’a kadar yüzde 10 azaltmayı hedefliyor. Ayrıca tarımda teknoloji desteği ile verimli sulama teknikleri kullanılmasına yönelik, çiftçilerde farkındalık çalışmaları yürütüyor.

