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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Miha Zajc Dinamo Zagreb'e transfer oldu! - Fenerbahçe Haberleri

        Miha Zajc Dinamo Zagreb'e transfer oldu!

        Fenerbahçe'nin gelecek planları arasında yer almayan Miha Zajc, takımdan resmen ayrıldı. Sloven oyuncu, Hırvatistan ekiplerinden Dinamo Zagreb ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 23:10 Güncelleme: 04.08.2025 - 23:10
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        Zajc, F.Bahçe'den ayrıldı! İşte yeni takımı
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        Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği Hırvat orta saha oyuncusu Miha Zajc'ın yeni takımı açıklandı.

        Hırvat ekiplerinden Dinamo Zagreb, 31 yaşındaki deneyimli oyuncu Miha Zajc'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Hırvat ekibi, Sloven oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        Dinamo Zagreb'e transfer olmaktan mutlu olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Bu kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Dinamo, zengin bir tarihe ve büyük hedeflere sahip büyük bir kulüp ve bu formayı giymek benim için büyük bir onur. Maksimir'de taraftarların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sorumluluk almaya, sıkı çalışmaya ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya hazırım ve en çok Hırvatistan şampiyonluğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Zajc, sarı-lacivertli forması 121 maçta giydi. Bu maçlarda ise 20 gol atıp 7 de asist yaptı.

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