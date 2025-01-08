Mikautadze için Gomis de devrede!
Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği Mikautadze için seferberlik başladı. Gürcü oyuncuyu ikna etmek için Bafetimbi Gomis de devreye girdi.
Galatasaray’da Mikautadze hareketliliği, seferberliğe dönmüş durumda!
Bir süre önce Lyon’a ilk teklifini yapan ve hafta başında teklifini revize eden sarı-kırmızılılar Fransız kulübünün inadını kırmaya yaklaştı.
Lyon’a 6 ay önce transfer olan Mikautadze’nin ise Türkiye’ye gelme konusunda şüpheleri bulunuyor.
Lyon şehrinde doğup büyüyen ve altyapısını Lyon’da alan Mikautadze 24 yaşında Süper Lig’e gitmeye sıcak bakmıyor.
Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis de bu noktada devreye girdi.
Uzun yıllar Lyon’da oynayan ve kulübün yakın dönem efsanelerinden sayılan Gomis, Mikatadze ile görüştü.
Galatasaray’ı ve İstanbul’u anlatan Gomis, Mikautadze’ye en ufak şüphesi bulunmadan imza atması yönünde tavsiye verdi.
Cimbom’un eski golcüsü, kulübün Galatasaray Lisesi’nden gelerek Fransız kültürüne uzak olmadığını belirtti.
Gomis Galatasaray’ın yeni bir yapılanma içerisinde bulunduğunu ve hedefinin Avrupa’da başarı olduğunu anlattı.