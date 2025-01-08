Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mikautadze için Gomis de devrede! - Galatasaray Haberleri

        Mikautadze için Gomis de devrede!

        Galatasaray'ın renklerine bağlamak istediği Mikautadze için seferberlik başladı. Gürcü oyuncuyu ikna etmek için Bafetimbi Gomis de devreye girdi.

        Giriş: 08.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 08.01.2025 - 11:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray’da Mikautadze hareketliliği, seferberliğe dönmüş durumda!

        2

        Bir süre önce Lyon’a ilk teklifini yapan ve hafta başında teklifini revize eden sarı-kırmızılılar Fransız kulübünün inadını kırmaya yaklaştı.

        3

        Lyon’a 6 ay önce transfer olan Mikautadze’nin ise Türkiye’ye gelme konusunda şüpheleri bulunuyor.

        4

        Lyon şehrinde doğup büyüyen ve altyapısını Lyon’da alan Mikautadze 24 yaşında Süper Lig’e gitmeye sıcak bakmıyor.

        5

        Galatasaray’ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis de bu noktada devreye girdi.

        6

        Uzun yıllar Lyon’da oynayan ve kulübün yakın dönem efsanelerinden sayılan Gomis, Mikatadze ile görüştü.

        7

        Galatasaray’ı ve İstanbul’u anlatan Gomis, Mikautadze’ye en ufak şüphesi bulunmadan imza atması yönünde tavsiye verdi.

        8

        Cimbom’un eski golcüsü, kulübün Galatasaray Lisesi’nden gelerek Fransız kültürüne uzak olmadığını belirtti.

        9

        Gomis Galatasaray’ın yeni bir yapılanma içerisinde bulunduğunu ve hedefinin Avrupa’da başarı olduğunu anlattı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        Eşi Gülnaz'ı uykusunda öldürdü! Katil aranıyor!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        30 bıçak darbesinde 17,5 yıllık cezanın gerekçesi açıklandı!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Bir kişi ölmüştü! Adana'daki kanlı düelloda sır çözüldü!
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        Tesla aracın patlatılmasında ChatGPT detayı
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 16.043 TL oldu
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        G.Saray kupada sahne alıyor!
        İnternet kafede sağır ve dilsiz çocuğa şiddet!
        İnternet kafede sağır ve dilsiz çocuğa şiddet!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Fransa'dan golcü iddiası!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Egzersizin ilk 10 dakikasında bakın neler oluyor!
        Tutaklanması talep edildi
        Tutaklanması talep edildi
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        BES'te 5 yılda % 2 bini aşan getiri
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Los Angeles'ın lüks bölgesinde yangın!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Eski çalışanı olan kadını hastanede katletti!
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        ATM'nin önündeki cinayet çözüldü! Kan davası!
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        Sadettin Saran hakkında adli kontrol kararı
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        İki çocuk hayatını kaybetmişti! Fare zehri buharlaşması!
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Kendinizi sürekli yorgun hissetmenizin nedenleri
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        Trump'tan Kanada haritası paylaşımı
        İntikam uykusuzluğu
        İntikam uykusuzluğu