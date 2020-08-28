Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Mike Tyson'a 'Osman Sekiz' adlı filmde rol alması için teklifte bulunuldu. Görüşmeler sürerken Tyson, 2 dakikalık kavga sahnesinde rol almak için 350 bin Avro istedi.

Anlaşma sağlandığı takdirde eski dünya ağır sıklet şampiyonu İstanbu'a gelerek kamera karşısına geçecek.

Mike Tyson...

Asıl adı; Michael Gerard Tyson

Müslüman olduktan sonraki adı; Malik Abdülaziz

3 Haziran 1987'de profesyonel ağır sıklette ilk unvan maçına çıktığında henüz 21 yaşındaydı.

Porto Rikolu rakibi Hector Mercedes'i yenerek başladığı profesyonel kariyerinde 2 Kasım 1990'a kadar olan süreçte 37 maça çıktı.

7 farklı ülkeden 37 boksör karşısına çıkarak şansını denedi.

Bir türlü yere seremedikleri Mike Tyson'dan bir araba dolusu yumruk yediler ama milyonlarca dolar para kazandılar.

Mağlup olan boksör milyonlarca dolar kazanıyorsa galip gelen boksör ne kadar kazanır?

Daha da önemlisi yoksulluk içinde büyüyen biri o kadar parayı nasıl kullanır?

Mike Tyson, parasına yön vermesi için günümüzde ABD başkanı olanDonald Trump ile anlaştı. Trump, 1988'den itibaren Mike Tyson'a kişisel finansal danışman ve baş stratejist olarak hizmet verdi.

Donald Trump, Mike Tyson'a ilk olarak olimpiyat şampiyonu Michael Spinks ile yapacağı maçı finanse etti. Tyson, Spinks'i 91 saniyede nakavt ederek WBC, WBA ve IBF kemerinin sahibi olan ilk boksör oldu.

Mike Tyson, 27 Haziran 1988'deki maçtan ayrıca 26 milyon dolar kazandı. Tyson, bu maçtan hemen sonra menajeri Bill Cayton'ı kovarak yoluna sadece Donald Trump ile devam etme kararı aldı.

İşler, ziyadesiyle yolundayken ortaya şöyle bir iddia atıldı; Donald Trump, Mike Tyson'ın eşi Robin Givens ile birlikte olmuştu. Tyson, bunun üzerine Trump'ın New York'taki ofisine giderek "Karımla mı birlikte oluyorsun?" dedi.

Donald Trump, "Saçmalama Mike, biz arkadaşız. Seninle işimizi ve arkadaşlığımızı bozmaya çalışıyorlar" türünde verdiği cevapla Mike Tyson'ı ikna etmesiyle arkadaşlıkları devam etti.

Donald Trump, iyi yönlendirmiş olmalı ki Mike Tyson'ın serveti 300 milyon dolara ulaştı. Ayrıca ringlerin tek hakimi, yerkürenin en çok korkulan adamıydı.

Mike Tyson başarıya da paraya da doymuştu. Ringde pazılarının, sosyal hayatındaysa servetinin gücüyle ziyadesiyle yüklenen aşırı öz güvenin bir ters tepmesi illa ki olacaktı.

O ters tepme 2 Kasım 1990'da vatandaşı James Douglas'a Japonya'daki maçta baş gösterdi. Douglas'a yenildi.

Elbette hayatı boyunca kazanamayacaktı. Sonuçta hiç kimse her zaman kazanamaz.

Mike Tyson'ın sorunu bir maçta yenilmesi değildi. O kadar şöhrete ve servete rağmen hayatını ziyadesiyle kontrolsüz yaşamasıydı.

37 maç sonra yenilen Mike Tyson, hiç nakavt olmamıştı, sadece bir kez yenilmişti ama ring dışında fena halde yere serildi.

ABD Güzellik Kraliçesi Desiree Washington ile otel odasında buluştuktan sonra tecavüz ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Washington, kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla Tyson'a dava açtı.

Mahkeme, Mike Tyson'ı hapis cezasına çarptırdı.

4 yıllık cezasını çektikten sonra İslamiyet'i seçerek Müslüman olarak hapishaneden 1995'te tahliye olan Mike Tyson, o günden bugüne kadar her fırsatta tecavüz suçlamalarını reddetti/reddediyor.

Ve bu konuda şunları söyledi; "O kadından nefret ediyorum. Şimdi keşke yapmış olsaydım diyorum. Gerçekten ona tecavüz etmek istiyorum."

Mahkemesinin devam ettiği günlerde Donald Trump, "Bırakın da idman yapıp dövüşsün, kazandığı paraları da tecavüz kurbanlarına yardım eden bir hayır kurumuna bağışlasın" dedi.

Görünen o ki arkadaşı ve danışmanı Donald Trump da Mike Tyson'ın Desiree Washington'a tecavüz ettiğine inananlardandı.

Bu şekilde açıklama yapmış olmasına rağmen Mike Tyson, 2015'te başkanlık kampanyası sırasında, İslamofobik söylemleri yüzünden zor günler geçiren Donald Trump'a bir Müslüman olarak destek verdi.

Belli ki hapis hayatı Mike Tyson'u fena halde yıpratmıştı. 4 yıllık yalnızlığının ve kısıtlanan hayatının acısını çıkarmayı bankadaki 300 milyon dolarlık servetine yükledi.

Tahliye olur olmaz yaptığı harcamalar, insanlara küçük dillerini yutturacak cinstendi.

4.5 milyon dolar: Kendisine ve arkadaşlarına satın aldığı 19 otomobil.

100 bin dolar: Aylık takı ve kıyafet.

400 bin dolar: Sibirya kaplanları ve güvercinler.

125 bin dolar: Kaplanların bakıcısı için yıllık maaş.

240 bin dolar: Gündelik harcamaları için (Aylık)

230 bin dolar: Telefon ve diğer faturalar.

Bilinen diğer harcamaları;

İçinde bir kumarhane ve gece kulübü olan 21 yatak odalı 24 banyolu malikâne.

73 adet sınırlı sayıda üretilen, 500 bin dolarlık bir otomobil. Ayrıca 5 lüks otomobil daha.

Bu kadar savruk hayata o kadar servet bile dayanamadı. Ayrıca Donald Trump hâlâ arkadaşıydı ama danışmanı değildi.

Mike Tyson bütün bunların sonucunda 2007'de iflasını verdi. Bankadaki 300 milyon doları tükendiği gibi 50 milyon dolarlık kredi çekti.

Robin Givens, Mike Tyson ile tanışmalarının 11'inci ayında hamile olduğunu söyledi. Tyson, hemen evlendiği Givens'in annesine New Jersey'de ev alması için 3 milyon sterlin verdi. Ayrıca banka hesabına da 6.5 milyon sterlin yatırdı. Robin Givens, bir süre sonra Mike Tyson'a düşük yaptığını söyledi. Tyson, bunun üzerine Givens'tan hemen boşandı.

Mike Tyson, hapishaneden çıktıktan sonra 11 Eylül 1996'da ABD'li Evander Holyfield ile yaptığı maça kadar 4 kez ringe çıktı. Tyson, bu maçların hepsinden galip ayrıldı. Ne var ki Holyfield, Mike Tyson'a kariyerinin ikinci yenilgisini tattırdı.

Mike Tyson'ın kariyeri Evander Holyfield ile yaptığı ikinci maçtan sonra yine sekteye uğradı. Tyson, maç sırasında Holyfield'ın kulağını ısırıp kopardı.

Mike Tyson, hem diskalifiye oldu, hem 3 milyon dolar cezaya çarptırıldı hem de iki yıl boyunca spordan men edildi.

Cezasını tamamladıktan sonra 1999'da yeniden ringlere dönen Mike Tyson, 2005'e kadar 10 maç yaptı.

Bu maçların 6'sını kazanan Mike Tyson, 3 maçta yenildi.

Diğer maçın hikâyesi ise oldukça ilginç.

23 Ekim 1999...

Maçın başlamasıyla birlikte rakibini hırpalayan Mike Tyson, ilk raundun bitim zili çaldığında Orlin Norris'i yere serdi. Norris, hakeme giderek Tyson'ın zil sesinden sonra kendisine vurduğunu ve bu sırada da dizini burktuğunu ifade ederek ikinci raunda çıkmayacağını söyledi. Bunun üzerine Tyson''dan 2 puan düşüldü. İkinci raunt zili çaldığında Mike Tyson dövüşmek için ringin ortasına gelirken rakibi Orlin Norris sağ dizindeki burkulma gerekçesiyle köşesinde oturmaya devam etti. Maçın hakemi maçı iptal etti.

Mike Tyson bunun üzerine şöyle bir açıklama yaptı; "Artık bu adamla dövüşmek istemiyorum. Çünkü yorgunum. Eğer dizi burkulduysa köşesine nasıl gitti. Şimdi sadece eve gitmek istiyorum. Her şeyden ve herkesten bıktım. Politik malzeme yapılmak isteniyorum."

35 yaşına gelen Mike Tyson boksörlük kariyerinin sonlarına geldiğini iyiden iyiye hissetmeye başladı.

Bunun üzerine sinema filmlerinden gelen teklifleri değerlendirmeye karar vererek kameraların karşısına geçti

Rol aldığı ilk film 2001 yapımı, 25 milyon dolar bütçeli "Timsah Dundee Los Angeles'ta" oldu. Filmin hasılatı ise 39. 4 milyon dolar oldu.

Organizatörlere göre de birçok hayranına göre de Mike Tyson'da hâlâ iş vardı. Organizatörlerin dur durak bilmeden "Film setlerinde zaman harcayacağına gel ringlere çık. Yensen de yenilsen de daha çok para kazanırsın" şeklindeki salıklarına kayıtsız kalamayan Tyson, tekrar ringlere döndü.

Ne var ki çıktığı 4 maçın 3'ünde yenilince "Tamam, benden bu kadar. Yüreğim artık boks için atamıyor" diyerek ringlerden ayrılıp 2005'te film setlerine geri döndü.