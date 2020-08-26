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Başrollerinde Ali Atay ile Begüm Birgören'in rol alacağı 'Osman Sekiz' filminde konuk oyuncu olması için dünya ağır siklet boks şampiyonu Mike Tyson'a teklif götürüldü. Filmin yapımcısı Ömer Kaya, Tyson'ın menajeri Sharron Elkabas ile görüşmelerin olumlu gittiğini açıklayarak "Filme konuk oyuncu olarak Mike Tyson’ın menajeri ile görüşmelerimiz devam ediyor. Şu an olumsuz bir durum yok" dedi.

Kabul ederse Ezel Akay'ın yöneteceği, Kemal Uçar'ın senaryosunu yazdığı 'Osman Sekiz'de Mike Tyson, 2 dakikalık kavga sahnesinde rol alacak. Tyson, 2 dakikalık sahne için 350 bin Avro (3 milyon 55 bin TL)